تفاصيل نشرة الاستثمار خلال مارس

أحمد عاشور أظهر تقرير النشرة الشهرية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن شهر مارس الماضي، ارتفاع الاستثمارات الخاصة المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 24.2% ليصل إلى 186.1 مليار جنيه، مقارنة 149.8 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق.وأوضح التقرير أن الاستثمارات

أحمد عاشور







أظهر تقرير النشرة الشهرية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن شهر مارس الماضي، ارتفاع الاستثمارات الخاصة المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 24.2% ليصل إلى 186.1 مليار جنيه، مقارنة 149.8 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق.







وأوضح التقرير أن الاستثمارات الجديدة خلال شهر مارس زادت بنسبة 337% لتصل إلى 8،3 مليار جنيه، مقارنة بـ.1.9 مليار جنيه في مارس 2017.







واستعرضت النشرة الشهرية أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والوزارة لتنشيط حركة الاستثمار، وفيما يلي تفاصيل النشرة:

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