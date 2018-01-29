تفاصيل ندوة مستقبل التعاون في مجال كتاب الطفل بين مصر والصين

علي راشد:أقيمت بقاعة ضيف الشرف ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للمؤتمرات في دورته الـ 49 في تمام الساعة 11 صباح أمس ندوة بعنوان : "مستقبل التعاون في مجال كتاب الطفل بين مصر والصين"، حاضرت بها الكاتبة فاطمة المعدول وأدارتها سارة الشاذلي.في البداية تحدثت الكاتبة فاطمة المعدول عن زيارتها لدولة الصي

علي راشد:

أقيمت بقاعة ضيف الشرف ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للمؤتمرات في دورته الـ 49 في تمام الساعة 11 صباح أمس ندوة بعنوان : “مستقبل التعاون في مجال كتاب الطفل بين مصر والصين”، حاضرت بها الكاتبة فاطمة المعدول وأدارتها سارة الشاذلي.

في البداية تحدثت الكاتبة فاطمة المعدول عن زيارتها لدولة الصين وانبهارها بالتقدم الذي تشهده هذه الدولة الآن،فهي في تقدمها تكاد لا تختلف عن مدينة مثل نيويورك ، وأكدت أننا لا نهتم بترجمة كتب الأطفال بشكل حقيقي ،كما أننا كمصريين لا نذكر أننا نقتبس من الكتب أو القصص أو الروايات الغربية وأن قصة مثل ألف ليلة وليلة استغلها الغرب أكثر منا بشكل جيد.

كما أكدت “المعدول “أن ترجمة كتب الأطفال الأقل من 6 سنوات أسهل بكثير من كتب الأطفال الأكبر من 6 سنوات نظرًا لاختلاف البيئة والانفتاح الثقافي في الشعوب الأخرى ، فعلى سبيل المثال من ضمن المشكلات التي كانت تطرح في أحد الكتب : هل تأخذ الفتيات في سن 14 عامًا حبوب منع الحمل أم لا ؟ وهذا غير موجود في الثقافة أو المجتمع المصري.

وكذلك الحال بالنسبة للكتابة للأطفال فإن سقف الكاتب محدود جدًا نظرا لما يجب أن يراعيه من عادات وتقاليد وأعراف وثوابت دينية وظروف البيئة المحيطة.

وأكدت المعدول أن الكتابة للأطفال هي منظومة متكاملة من كتابة ورسم وإنتاج ، وأن دور النشر تقوم بطباعة كتب الأطفال للمشاركة في الجوائز العربية وأن من أسباب رواج كتب الأطفال في مصر جائزة سوزان مبارك .

وشددت المعدول على ضرورة وضع مواصفات لكتب الأطفال ، وأنه من المهم معرفة ماذا يحب الأطفال ولكن لا ننجرف وراءهم دائمًا .

وأوضحت المعدول أن القصص الكرتونية التي تعرض في مصر والدول العربية لم تكن من أعمال عربية، بل أجنبية ترجمت لتتناسب مع القارئ والمشاهد العربي، مؤكدة أن الجيل الحالي من الكتاب له دور كبير في صناعة أعمال الطفل الثقافية مع المساعدة الكبيرة التي قدمتها الصين في هذه الصناعة.

وأضافت أن كتب الطفل تحتوي على عدة موضوعات منها الكتابة والرسم والقصص، بينما موضوعات الطعام والملابس تمثل تراثا وثقافة للطفل متأثرة بالبيئة المحيطة به.

فيما تحدثت المترجمة ياسمين ناصر عن سلسلة الكتب التي قامت بترجمتها والتي تتحدث عن مذكرات الحيوانات ، كما أوضحت أن هذه الكتب تتحدث عن القيم أكثر من كونها قصصا أدبية وكأن الكاتب يرسم المكان الذي دارت فيه أحداث القصة من خلال كلماته ، كما أن هذه الكتب رغم بساطتها إلا أنها عميقة جدا وبها إسقاطات فلسفية مهمة .

وفي نهاية الندوة فتحت أبواب الأسئلة والمناقشة والتي أكدت من خلالها المعدول على أنه يمكن اللجوء إلى الأعمال العالمية فيما يخص الأطفال الأقل من 6 سنوات لأن الأطفال في هذه الفئة العمرية لهم نفس الاحتياجات تقريبا في أي مكان في العالم أما الفئة العمرية الأكثر من 6 سنوات فيجب التدقيق فيها جيداً.

جدير بالذكر أن الكاتبة فاطمة المعدول هي كاتبة مصرية حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد عام 1970، وفي عام 1972 عينت بقصر ثقافة الطفل بالثقافة الجماهيرية، وقد كتبت وأخرجت عدة مسرحيات للأطفال وهى: سندريلا ، ومغامرات تيك العجيب، و الأميرة النائمة، والمهرج والأسد، و شادي فى الفضاء، كما أعادت تأسيس قصر ثقافة الطفل المتخصص بجاردن سيتي، وعينت عام 1996 مديرا عاما لثقافة الطفل بالثقافة الجماهيرية.

