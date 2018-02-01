تفاصيل ندوة ترجمة الأفلام وعلاقتها بالأدب

علي راشد

افتتحت قاعة محمد أبو المجد”الموائد المستديرة” أولى فاعليات اليوم الخامس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال49 بندوة عنوانه ا”ترجمة الأفلام السينمائية وعلاقتها بالأدب”بمشاركة السفير محمود عزت مساعد وزير الخارجية الأسبق والكاتب مصطفى محرم وأدار الحوار المترجم والروائي محمود قاسم .

فى البداية قال محمود قاسم نحن تربينا في مصر علي قراءة الروايات المترجمة ومشاهدة الأفلام تحت رعاية شركة “أنيس عبيد”، مشيرًا إلى فترة الستينيات التى بدأت تتوالى فيها أفلام مترجمة بطريقة سيئة من لبنان لذلك نحن الان في أزمة شديدة.

وأوضح أن حركة الترجمة انتقلت من مصر إلى الشام ومنها إلي الخليج حتى أصبح الخليج يصدر لنا الأفلام والأعمال المدبلجة مما أدى إلى فقدان هوية اللهجة المصرية .

ومن جانبه قال السفير محمود عزت إن الترجمة مهمة للرقي بالذوق والعقلية المصرية، بالإضافة إلى ارتباط الترجمة بالأفلام والمصنفات الفنية لذا كل هذا يلعب دورا كبيرا في نقل الثقافات من مكان إلي أخر.

مضيفا أن الترجمة ليست خطرًا على الثقافة لأننا من الممكن أن نأخذ من الثقافة ما يناسبنا ونستبعد ما لا يناسبنا، فالانغلاق علي الذات سيصيب الفكر والعقل بالجمود.

وأشار إلى أن مصر رائدة القوة الناعمة في الإعلام والثقافة ومازال المنتج الفني المصري له ريادة بالعالم بالرغم من التراجع الحادث الآن .

وفى نفس الصدد أوضح الكاتب مصطفى محرم أن الأهم من الترجمة هو علاقة الأدب بالسينما، خاصة أن السينما في البداية لم تأخذ شكلها الحقيقي إلا بعد أن اقتربت من الأعمال الأدبية، فهذا الاقتراب أدى إلى ظهور فن كتابة السيناريو، لذلك يجب أن يكون كاتب السيناريو مدركا للأدب، لأن العمل الأدبي عندما يتحول إلى فيلم قد يصيب القارئ بالإحباط إذا لم يُبنَ له نفس الخيال الذي حققه العمل الأدبي فمن الممكن أن يتغاضي الكاتب عن بعض التفاصيل الهامة لذلك فكاتب السيناريو ليس فقط ناقلا أو مُعدا بل مبدع وله فكر خاص به، مضيفا “الفيلم إذا لم يتفوق على العمل الأدبي سيكون باهتا”

مشيرا إلى أن الأدب كان له إسهام كبير في تطور السينما على مستوي العالم، والمتتبع لتاريخ السينما الفرنسية سيجد أن في فترة الثلاثينات كان هناك اعتماد تام علي الأدب بل أن عددا كبيرا من الأدباء خاضوا تجربة كتابة السيناريو حتي سميت هذه الفترة “الواقعية الشعرية”، أما عن السينما الأمريكية فقد اتخذت شهرتها من الأعمال الأدبية مثل فيلم ” الحرب والسلام”، ويعد فيلم”زينب” الصامت المأخوذ من عمل ادبي لمحمد حسنين هيكل أفضل الأفلام المصرية.

ثم اختتم اللقاء السفير محمود عزت موجهًا حديثه إلى الشباب قائلا”أرجو من الشباب المصري أن يعود إلي مصادر الأدب العالمي لأنه سيعمل على اتساع الفكر الإنساني”.