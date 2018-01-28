تفاصيل ندوة الصناعات الثقافية بمعرض الكتاب

علي راشدافتتحت د. سهير المصادفة، رئيس الإدارة المركزية للنشر في الهيئة المصرية العامة للكتاب، ندوة "الصناعات الثقافية الإبداعية والتنمية الثقافية" في قاعة "محمد أبو المجد" في معرض الكتاب أمس.وتحدثت المصادفة عن أهمية الإبداع بالنسبة للدولة، ممثلة لذلك بالولايات المتحدة الامريكية التي يتركز معظم د

علي راشد

افتتحت د. سهير المصادفة، رئيس الإدارة المركزية للنشر في الهيئة المصرية العامة للكتاب، ندوة “الصناعات الثقافية الإبداعية والتنمية الثقافية” في قاعة “محمد أبو المجد” في معرض الكتاب أمس.

وتحدثت المصادفة عن أهمية الإبداع بالنسبة للدولة، ممثلة لذلك بالولايات المتحدة الامريكية التي يتركز معظم دخلها الأساسي من الإبداع لا من السلاح، وقالت إن من أثر الابداعات على الشعوب التهذيب وتطور مداركها وارتقاء التعليم.

ولفتت المصادفة خلال كلمتها إلى أن هناك فرقا بين المجتمع المتعلم الذي يسهل التأثير عليه كتأثره بالأفلام واللغة الدارجة فيها، وبين المجتمع المثقف الواعي، وقالت إن الإبداع هو أساس دفع الشعوب للأمام.

بينما قالت الباحثة د. هبة شريف، إن الإبداع هو محتوى يعتمد على الابتكار والخيال وإن الثروة الحقيقية تتكون عن طريق المعلومات، لا عن طريق البيع والشراء، وإن الإبداع ينمي الذوق العام، مما يؤدي إلى تنمية الثقافة بشكل عام، كالأفلام التي تقدم محتوى معرفي بشكل مختلف.

وأكدت أن الثقافة توفر وظائف تكون سببا في ازدهار التنمية الاقتصادية، ودعت لانتشار دور النشر الخاصة مع تحجيم دور النشر الحكومية.

وأوضح محمد سيد ريان، كاتب في مجال الثقافة الرقمية، أن الثقافة سلعة وليست خدمة، وأن صناعة البرمجيات الثقافية مهملة، والدليل على ذلك أن صادرات مصر منها مليار دولار، بينما صادرات الصين ٦٥ مليارًا والهند ١٦٠ مليارًا. لذلك يجب تنميتها والاهتمام بها باعتبار أن محتوى الإنترنت مهم لنسبة كبيرة من الجمهور وله تأثير قوي عليهم.

وأشار تامر يوسف، رسام كاريكاتير ومخرج في جريدة الأهرام، إلى تجربته في أمريكا بعد أن كان ينظر لهذه البلد كالبقية بنظرة سطحية دون تعمق، لكنه اكتشف عكس ذلك ووجد أن الثقافة هناك مختلفة لاهتماهم بالقراءة وأن القراء موجودون في أغلب الأماكن وخاصة المواصلات العامة لاستغلال الوقت وأن أغلب متاجر البيع بها أماكن مخصصة لبيع الكتب، وأنه لاحظ قلة عدد الكتب العربية بهذه المتاجر، وتمنى دعم وجود الكتب العربية بالخارج حتى تحقق الانتشار المطلوب.

وأكد يوسف أن شكل وتنسيق الكتب من العوامل المهمة لنجاحه والتعبير عن اهميته وذلك من خلال خبرته بهذا المجال.

ولفت محمود الداودي، عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، إلى التنوع الثقافي المتميز لمصر، ورأى أن سبب تقدم أمريكا هو الثقافة والعمل التطوعي، وأن مقياس تحقيق الثقافة يتم من خلال القصور الثقافية والمكتبات، والمال المخصص لتنمية الثقافة.

وأوضح يوسف أنه وللصناعات الثقافية أنواع مادية كالملابس، وغير مادية كالكتب والنشر والمسرح والسينما.

ويري عبد القادر الهواري، كاتب سياسي، أن أمريكا تتحكم في العالم بالمعلومات والتكنولوجيا، وأن العالم يشهد حاليا حربًا معلوماتية، وأنه يجب الاهتمام بنظرية التأثير والتأثر لا الانغلاق داخل الثقافة المحلية

وأكد الهواري أن الفترة الحالية تحتاج المواطن المشارك في الحفاظ على الدولة، والتفاعل معها ويجب دخول القطاع الأهلي في الثقافة مع وجود قوانين تحمي الملكية الفكرية للكتاب والناشرين.