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تفاصيل موكب 22 مومياء ملكية تنتقل من «التحرير» إلى «الحضارة» (فيديو)

يوم 3 أبريل المقبل
محمد مجدي 9:21 م, السبت, 20 مارس 21 9:21 م, السبت, 20 مارس 21

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أكد أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن مصر تشهد يوم 3 أبريل المقبل يوم مشهود في تاريخها، وهو موكب نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وقال غنيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إن الموكب سيكون ضمن احتفال عالمي راقي يليق بملوك وملكات مصر يشارك فيه مجموعة من الهيئات والوزارات، موضحا أن الموكب سيتقدمه مجموعة من الخيول ثم العربات التي تحمل بداخلها المومياوات الملكية .

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وأضاف غنيم ، أنه سيكون مصاحب للموكب عدد من الموتسيكلات والطلقات النارية المصاحبة للموكب كنوع من التشريف، وذلك بمشاركة مجموعة من فناني وفنانات مصر .

  • موكب المومياوات الملكية
  • موكب المومياوات الملكية
  • موكب المومياوات الملكية
  • موكب المومياوات الملكية
  • موكب المومياوات الملكية
    موكب المومياوات الملكية
  • موكب المومياوات الملكية
  • موكب المومياوات الملكية

كاشفا الي أنه سيكون باستقبال الموكب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ومجموعة من الشخصيات العامة المصرية والعالمية للمومياوات الملكية في متحف الحضارة بالفسطاط .

وأشار إلى أن الموكب يضم أشهر وأبرز الملوك التي حكمت مصر الفرعونية مثل حتشبسوت ، ورمسيس الثاني ، ورمسيس الثالث ، وسقنن رع .

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واكد غنيم ، أنه لا يوجد منع أو إجبار للمواطنين من التواجد في الشوارع أثناء الاحتفال، لكن يفضل مشاهدته من المنازل عبر القنوات التلفزيونية التي ستنقله ، نتيجة الإضطراب المروري ، و حفاظا على إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية من فيروس كورونا .

ولفت إلى أن الموكب يعد أول مهرجان تشهده مصر في شوارعها، مؤكدًا أنها المرة الأولى لخروج هؤلاء المملوك مجتمعين في موكب واحد .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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