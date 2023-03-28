تفاصيل موافقة «زراعة النواب» على مشروع قانون تنظيم حيازة الكلاب نهائيا

انتهت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس النواب، وأعلنت اللجنة موافقتها النهائية على مشروع القانون.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب إن مشروع القانون يتناول 3 مسارات الأول يتحدث عن اقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص، و المسار الثانى يتناول ظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين، والمسار الثالث يتناول التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.

وطالب “السجيني” بضرورة توفير وإنشاء أماكن للإيواء خاصة فى حالة ضبط كلب أو حيوان فى حالة تعدى على مواطن و الامر قيد التحقيق ، و قال :” لا يليق ان يكون مثل هذا الامر فى مصر “.

وعلقت منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان قائلة : ” انه فى واقعة الكلب الذى هاجم مواطن فى مدينة 6 اكتوبر قامت الشرطة بالتحفظ على الكلب و تم وضعه فى القسم الذى تواصل معنا و قام بتسليمه لنا “.

وأضافت :” ممكن ان نضيف هذا الوضع للقانون الجديد بان يكون احد الاختيارات اما تسليمه لمكان ايواء او لجميعات الرفق بالحيوان “.وعلق ” السجينى ” منفعلا قائلا : ” لن نسمح بان يكون هذا الوضع و يجب تخصيص اماكن للايواء “.