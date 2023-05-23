تفاصيل موافقة «ثقافة النواب» على موازنة «الأعلى للإعلام» للعام المالي الجديد

وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على موازنة المجلس الأعلى للإعلام للعام المالي 2023 /2024.

قال نشأت الديهي، عضو الأعلى للإعلام خلال الاجتماع، إن الاهتمام بالقوى الناعمة الممثلة فى الإعلام والثقافة لا يقل أهمية عن القوى الخشنة، والإنفاق عليها بمفهومها الواسع يمثل مسألة أمن قومي، ولا يعتبر رفاهية .

وأضاف “الديهي”: “الحرب الحالية علاجها الأساسي المواجهة بالقوة الناعمة، ولا يتم استدعاء القوة الخشنة قبل تفعيل الناعمة”.

واقترح خلال مناقشة موازنة المجلس الأعلى أن تقوم وزارة المالية بكتابة مذكرة تفسيرية مع الموازنة بطريقة مبسطة لغير المتخصصين لتساعد فى المناقشة خلال اللجنة.

وردًا على سؤال موجه من أعضاء اللجنة حول مدى رضا “الأعلى للإعلام” عن أداء وسائل الإعلام، علق “الديهي” متابعا:” لوقلت اني راضي يبقي نقعد فى بيتنا و لكنه يحتاج الى تطوير “.

وأكد أن وزارة المالية وافقت على طلبات المجلس الأعلى بزيادة بعض بنود الموازنة فى النطاق الذى يتماشى مع ما تم طلبه و مع الوضع المالي الحالي و فى ظل تفهم المجلس الاعلى للظرف الضاغط على الحكومة حاليا”.

وانتقدت النائب درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب الطريقة التى يتم بها تقديم الموازنة للجنة من “الأعلى للإعلام”.

وقالت: “أطالب جميع الجهات ان تقدم موازنتها بشكل مالي غير معقد و اعادة صياغة البنود بشكل ابسط ، حتى تتمكن اللجنة من التعليق عليها بشكل اسهل”.

واضافت: “أشعر انهم بيجوبها بهذا الشكل عشان منفهمش حاجة منها “.

وعلقت “شرف الدين ” على زيادة بند المكافآت فى موازنة ” الاعلى للاعلام ” و قالت :” اعرتض على كثرة المكافآت، ويجب جمعها فى بند واحد ، و ايضا الاقتصاد فيها “.

وانتقدت النائبة ضحا عاصي عضو اللجنة غياب المحتوى الثقافي من وسائل الاعلم ، و قالت : “هناك اختفاء واضح للصحافة الثقافية و تقليص عدد الصفحات الثقافية المتخصصة و هذا توجه غريب فى وقت نطالب فيه بعودة الوعي”.

وأضافت: “الاعتمادات المخصصة للصحف الثقافية غير موجودة اصلا و الصفحات القائمة حاليا لا تتلقي دعم، فنجد أن المجلس الأعلى للثقافة يدعم مجلة القصة بـ 163 جنيهًا”.

وتابعت متساءلة: “هل الصحافة تستطيع اعادة المشهد الثقافي مرة أخرى”.

وعلق نشأت الديهي عضو “الأعلي للاعلام” قائلًا: “أتفق تماما مع النائبة أن جرعة الثقافة أقل مما يجب أن تكون، وتحتاج إلى أدوات مثل الصحف والمجلات “.

وأضاف: “على المجلس الأعلى للثقافة والصحف القومية أن تكون لديهم إستراتيجية وجرعة واضحة للثقافة، فقضية الوعي والهوية تحتاج لاستراتيجية واضحة لزيادة هذه الجرعة فى وسائل الاعلام المختلفة “، مشيرًا الى ان مكتبة الاسرة كانت تقدم الكتب بسعر مخفض.