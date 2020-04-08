تفاصيل مواعيد صرف رواتب أبريل للعاملين في الجهات الحكومية

بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل حتى يوم 22 أبريل

قررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف راتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل حتى يوم 22 أبريل.

وتم توزيع مواعيد صرف الرواتب للعاملين بالوزارات والجهات التابعة لها والهيئات على الفترة الموضحة حتى تضمن تقليل الزحام على ماكينات الصرف الآلى ومنع انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد قرر تقديم مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي، وتبدأ اعتبارًا من الأحد ١٩ أبريل بدلاً من يوم الخميس ٢٣ من الشهر نفسه، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٢ أبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

بداية من يوم 19 بدلا من 23 فى الشهر نفسه

وقال الوزير إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر أبريل لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها مستحقات العاملون التابعون لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أنه تقرر بدء صرف مرتبات العاملين فى ١٨ وزارة وهيئة يوم ١٩ أبريل، ثم بدء صرف مرتبات ١٠ وزارات يوم ٢٠ أبريل، ثم بدء صرف مرتبات ١٦ وزارة وهيئة يوم ٢١ أبريل، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ٢٢ أبريل.

وأوضح أنه تم إعلان مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالى المحددة لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها بمنظومة الدفع الإلكترونى الخاصة بالوزارة.

وأهاب الوزير بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، بما يتفق مع جهود الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما ناشد الوزير العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى ، خاصة أن جميع الجهات ستقوم بإتاحة المرتبات اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.