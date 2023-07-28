تفاصيل مناقصة طرح حق استغلال امتياز الإعلانات بمدينة الأقصر

طرحت محافظة الاقصر مزايدة بين شركات الدعاية والاعلان عملية حق استغلال امتياز الاعلانات بمدينة الاقصر، وذلك لمدة 3 سنوات.

وحسب كراسة الشروط والتي اطلعت عليها ” المال ” فان المزايدة، تأتي في ضؤ أهمية مدينة الاقصر من الناحية السياحية والجمالية والاقتصادية وتمثلها من الناحية الاثارية ونظرا لامتلاكها ثلث اثار العالم ورغبة في جعل الاعلام تسير بشكل منتظم ولتفادي العشواية التي تشوه جمال المدينة والمحافظة على الهوية البصرية ورغبة ابتكار وسائل مستحدثة في مجال الدعاية والاعلانات التي تتلائم مع طبيعة مدينة الاقصر والظهور بمظهر حضاري يليق بمكانتها السياحية والحضارية في كافة النواحي.

وحددت المحافظة يوم 17 أغسطس المقبل موعدا لجلسة فض المظاريف الفنية، مشترطة أن يكون التأمين المؤقت للدخول للمزايدة 450 ألف جنيه، كما يجب على من يرسو عليه المزاد سداد 10% من قيمة الاستغلال الكلي فور الترسية مع مراعاة الزيادة السنوية.

وفي حالة اخلال جهة الطرح باحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ويحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب متابعة التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات.

وحسب شروط المزايدة، فنصت على ان يسري احكام القانون رقم 208 لسنة 2020 في شأن تنظيم الاعلانات على الطرق العامة، كما لا تخل أحكام القانون المشار اليه بأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة أو قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك بمراعاة حكم المادة الرابعة من هذا القانون، و قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، و قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017، و قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019.

كما يلتزم المستغل بتصنيع الإعلانات من مواد ذات مقاومة عالية من المعادن أو الأخشاب أو الزجاج أو البلاستيك المقوى وخلافة مع مراعاة كافة الأصول المراعية للآداب العامة والعقائد الدينية أو الأمن العام والتنسيق الحضاري ومراعاة الهوية البصرية الخاصة بالمحافظة.

كما يجب أن يراعى عند تثبيت اللوحات أو الحوامل استعمال كانات حديد لا يقل طول الجزء المثبت منها داخل الحائط عن 10 سم ولا يجوز استعمال الخوابير او المقطع الخشبية في هذا الغرض.

كما يلتزم المستغل بمراعاة أن يكون التصميم والتركيب وتثبيت الإعلان طبقاً للأصول الفنية أو القواعد الهندسية المتبعة ويشترط الا يتعارض مع فتحات الأبواب أو النوافذ ووسائل الإنقاذ واعمدة الصرف ومواسير المياه.

كما يلتزم المستغل عند تركيب أو تثبيت الإعلان طبقاً للأصول الفنية والهندسية بحيث أنها تقاوم تأثير الرياح ولا يترتب عليها ضرر وأى أضرار تنجم عن سقوط اللوحات الإعلانية وذلك جراء عدم اتباع الشروط الهندسية والفنية لتثبيت تلك الإعلانات من اتلاف في الممتلكات العامة أو الخاصة أو الإضرار بالأرواح يكون المستغل مسئول عنها مسؤولية كاملة مدنيا وجنائيا أمام الجهات المعنية دون أدنى مسؤولية على محافظة الأقصر.

كما يلتزم المستغل بتقديم الرسومات الإنشائية التفصيلية معتمدة من مهندس استشاري معتمد بمقياس رسم من صورتين عن الحوامل الخاصة بالإعلان والتركيبات والهياكل وغيرها من المواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها وألوانها متى كان الإعلان على أعمدة الإثارة أو الإنفاق.

كما يلتزم المستغل باستخراج التراخيص اللازمة من الاداراة الهندسية للواحات الإعلانية ذات الصغيرة والاحجام الكبيرة والتي يتم تثبيتها على قواعد خرسانية والتي توضع على الطرق العمومية مع مراعاة خطوط التنظيم مع المحافظة على السيولة في حالة وضع وتركيب الإعلانات على أعمدة الإنارة الا يقل ارتفاع التي نقطة فيها عن 4.50 متر من سطح الرصيف والا تزيد مسطحها على 1.25 والا تجاوز البروز عن جافة الرصيف مع مراعاة وضع الفوانيس على الأعمدة بشكل جمالي منسق وكذلك الإعلانات الأخرى طبقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن وذلك حسب الاتفاق والتنسيق مع الإدارة الهندسية التابعة المحافظة الأقصر.

كما يجب ألا يزيد ارتفاع أعلى جزء من السياجان أو اللوحات أو الحوامل القامة على حد الأرض القضاء على ستة أمتار من منسوب سطح الأرض المطلة عليها، كما يراعي الا تكون الإعلانات على أعمدة الإنارة متتالية بل يترك بين إعلان والآخر على عامود فاصل على الأقل أو مسافة خمسة عشرة متراً بحد ادني، وفي حالة وضع إعلانات فى الجزر يراعى ان تكون المسافة بين كل إعلان والاخر تقريبا 3 امتار على الاقل وتكون في منتصف الجزيرة ولا تتعارض مع الارصفة الخاصة بالشارع.

كما انه على المستغل ان يراعى أعمال الصيانة الدورية اللازمة للإعلانات بجميع أنواعها أو إشكالها وفقاً للقوانين والأعراف المنظمة لذلك، كما يلتزم المستغل بسداد كافة الرسوم المقررة على الإعلان عن طريق الجهة المختصة حتى يحصل على التراخيص اللازمة للعملاء.

ويلتزم المستغل بوضع وتركيب الإعلانات بنفقات ومصاريف على حسابه الخاص، ويكون للجهة الإدارية ممثل في الإدارة الهندسية وإدارة الإحياء والنظافة والتجميل وأى لجان توكل بالتفتيش من قبل المحافظة الحق في المتابعة والتفتيش على الإعلانات وفى حالة الإخلال بشروط تركيبها يتم الإخطار لإعادة أوضاعها وفي حالة عدم الالتزام خلال 15 يوما يتم إزالتها على حساب المستغل دون اتخاذ إجراءات.

وفي حاله تنفيذ البوابات الاعلانية المصنوعة من القماش أو البلاستيك على الارصفه أو المداخل العمومية أو الفرعية للشوارع تول للشركة الحق دون غيرها في تحصيل الرسوم وذلك حسب القيمة المحددة للإعلان الواحد.

وفي حاله ازالة اللافتات الاعلانيه تكون على نفقه المستغل دون ادني مسئوليه على المحافظة، ويحق للمحافظة وضع إعلانات خدمية أو حكوميه أو إرشاديه في حاله وجود مهرجانات أو احتفالات خاصة بالمحافظة في الشوارع والميادين الرئيسية والعمومية والفرعية دون مقابل وذلك في نطاق محافظة الأقصر.

ونصت كراسة الشروط على حدود حق استغلال الاعلانات وما يشملة التعاقد للراسي عليه المزاد وحدة دون غيره حق مباشرة واستغلال الإعلانات بمحافظة الأقصر .

فبالنسبة لمنطقة وسط المدينة، تشمل مناطق الجزيرة الوسطى بشارع عبدا لمنعم العديسي، والجزيرة الوسطى أمام ماكدنالدز بالأقصر، والجزيرة الوسطى بشارع ميدان التجارة سابقا ميدان الملك عبدالله حاليا)، والجزيرة الوسطى شارع مطحن الاتحاد.

وبالنسبة لمنطقة شرق المدينة، فتشمل شارع صلاح سالم الشرقي، وشارع النزهة، وشارع ال 25 بمنطقة سواقي الصباغ والبغولة، و شارع قرية سيدي المنصوري، وشارع شل – شارع موقف، وشارع سيالة بدران.

وبالنسبة لمنطقة شمال المدينة، فتشمل شارع فندق بولا ( فندق 25 يناير )، والمنطقة أمام حديقة الكومنولث، وأول شارع سلمى سليم، وشارع الهلتون، وأمام بوابة فندق السوفيتيل، وشارع سيالة بدران، وميدان الكتاب المقدس بالنجع الطويل ( ميدان العمدة )، وأول شارع النجع الطويل بعد محطة الوقود.

وبالنسبة لمنطقة جنوب المدينة، فتشمل شارع التليفزيون ( بداية من ميدان صلاح الدين حتى تقاطع شارع مدرسة الصنابع الميكانيكية)، وشارع خالد بن الوليد ( بداية من ميدان الايبروتيل حتى ميدان الشيراتون ) ، و شارع الجولى فيل بداية من ميدان الشيراتون حتى ميدان الجولى فيل ) ، وشارع الصنايع المكانيكية بداية من ميدان الصنايع فايزة أبو النجا حتى مزلقان نجع الشيخ ) و شارع نادى المدينة ( بداية من مديرية التموين حتى مديرية الامن سابقا ) و شارع الفنون ( بداية من ميدان الايبروتيل حتى ميدان صلاح الدين )، وشارع المنشية ( بداية من ميدان صلاح الدين حتى تقاطع شارع محمد فريد ) شارع أحمد عرابي ( بداية من ميدان صلاح الدين حتى موقف أرمنت ) – شارع مرحباً.

و بالنسبة لمنطقة المطار، فتشمل شارع منشاة العمارى الرئيسي ( على أعمدة الإثارة من الجهتين اليمنى واليسرى ) و شارع الزنا قطة الرئيسي ( الجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة ) .