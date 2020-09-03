تفاصيل مناقصة السلع التموينية للزيوت الخام

أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقدها لشراء 47.500 طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من 7 شركات محلية.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم إلي أن عمليات التسليم ستتم خلال الفترة من 1 إلي 25 نوفمبر 2020 .

وقالت الهيئة إن تلك التعاقدات ستساهم في تعزيز الاحتياط الاستراتيجي من زيوت الطعام، مشيرا إلى أن تلك التعاقدات تمت مع شركات القطاع الخاص وشركات الصناعات المحلية الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام المحلي بهدف تشجيع القطاع الخاص بالدولة.

وكشف مصدر مسئول في الهيئة العامة للسلع التموينية في تصريحات لـ«المال» أن سعر شراء الطن الواحد بلغ 12.450 جنيه.

وقال إن الشركات التي تم التعاقد معها هي كايرو والإسكندرية للزيوت والصفا وإيزر برين والمتحدة والمجد والوطنية.