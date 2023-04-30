تفاصيل مناقشة نقل النواب لعدد من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات القطاع بالإسكندرية

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة الإسكندرية بشأن عدد من المشكلات المتعلقة بقطاع النقل.

وتضمنت الطلبات عدم البدء في تطوير محطات سكك حديد (محطة العامرية- محطة الكينج- محطة السلام – محطة الهوارية – محطة بهيج – محطة عبد القادر – محطة المكس).

وأعلن النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ، أنه سيتم مخاطبة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، للإفادة بشأن ما موعد بدء أعمال التطوير بهذه المحطات، مشددا على ضرورة تحديد رد قاطع بشأن موعد التطوير بهذه المحطات.

كما ناقشت اللجنة، طلب بشأن عدم البدء في تطوير مداخل ومخارج مدينة العامرية وأسفل كوبري العامرية، وكذلك عدم البدء في تطوير مزلقانات السكة الحديد بدائرة العامرية وبرج العرب.

وقررت لجنة النقل بمجلس النواب ، خلال الاجتماع، برئاسة وحيد قرقر، وكيل اللجنة، إيفاد لجنة مصغرة بالتنسيق مع مسئولي وزارة النقل الأسبوع المقبل لتفقد مداخل ومخارج المدينة، والتوافق على الأعمال المطلوبة للتطوير وإزالة كافة المعوقات التي تعترض التنفيذ في المنطقة.

كما شهد الاجتماع مناقشة طلب النائب محمد إسماعيل، بشأن عدم تحقيق المستهدف من إنشاء كوبري علوي عند مفارق 21 الساحل (العجمي) بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى أن الإشغالات التي نجمت عن إنشاء محلات أسفل هذا الكوبري تسببت في اختناق مروري في تلك المنطقة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة النواب محمود الضبع وعضوية رزق راغب، جمال السعيد، وسامح السايح، للتنسيق مع هيئة الطرق والكباري والإدارة الهندسية بمحافظة الإسكندرية وإدارة المرور لمعاينة الكوبري والتوافق على أنسب الحلول لتعظيم الاستفادة من الكوبري وتخفيف الأعباء المرورية.

وناقشت اللجنة كذلك طلبا بشأن تضرر أهالي وأصحاب المحلات التجارية بمدينة العلمين من إنشاء كوبري مزلقان العلمين بمشروع القطار السريع، فضلا عن طلب بشأن عدم تطوير مزلقان 25 طوسون بمحافظة الإسكندرية ومحاولة غلق المزلقان رغم أهميته لمنطقة طوسون بالإسكندرية.

وأعلن وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تكليف لجنة لمعاينة المزلقان، وموقع المحال المتضررة من إنشاء الكوبري في حضور استشاري السكة الحديد وبحضور محافظة الإسكندرية، مع إفادة اللجنة بنتيجة المعاينة على أرض الواقع.

وشدد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ، على أهمية إنهاء كافة المشكلات المتعلقة بقطاع النقل، لاسيما في ظل ما نشهده من مشروعات عملاقة في هذا القطاع.

وطالب النائب بضرورة التنسيق بين الهيئات التابعة لوزارة النقل، وكذلك المحافظات المختلفة من أجل حل كافة المشكلات، خصوصا ما يتعلق بمزلقانات السكة الحديد والكباري.