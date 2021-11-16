سيـــاســة

تفاصيل مناقشة صناعة النواب لإستراتيجية المجالس التصديرية واستيراد الكوك

خلال اجتماع اللجنة اليوم
ياسمين فواز 8:40 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 8:40 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، طلبيْ إحاطة بمقر اللجنة، اليوم الثلاثاء. وجاء طلب الإحاطة الأول المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، في شأن إستراتيجية المجالس التصديرية ومناقشة الخطط التفصيلية للوصول إلى الرقم التصديري المنشود 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وجاء طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب محمد بهجت الصن، في شأن عدم السماح لشركة السكر باستيراد الكوك الذي يُستخدم في استخراج السكر من البنجر، وذلك لعدم توفيق المصانع مع وزارة البيئة التي تستغرق وقتًا طويلًا في إجراءاتها، مما يؤدي إلى تلف المحاصيل.

وقال محمد سعد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ومقدم الطلب الأول، إن المجالس التصدرية لها أهمية كبيرة، مطالبًا بأرضية مشتركة بين اللجنة والمجالس التصدرية لتبادل الرؤى، كما طالب بعقد اجتماعات بشكل دوري.

اقرأ أيضا  رئيس مجلس النواب : العلاقات المصرية المجرية راسخة وعميقة وتاريخية

وأكد سعد، خلال اجتماع اللجنة، أن لجنة الصناعة أخذت المبادرة لحل الأزمات التي تقيد حركة الصناعة وحركة التصدير؛ حتى يتسني للمصنع المصري والأجنبي أن يعمل في بيئة وظروف مناسبة للإعلاء من شأن المنتج المصري.

من جانبه قال معتز محمود، رئيس اللجنة، إن اللجنة عقدت اجتماعًا مثمرًا مع وزير المالية، أمس، “وتناقشنا في كل الأمور”، مؤكدًا أن الوزير أجاب على كل أسئلة وطلبات النواب.

وأضاف معتز أنه تم تقسيم أعضاء اللجنة إلى فريق عمل؛ فكل نائب مسئول عن ملف وقطاع صناعي من خلال تقديم دراسة كافية وافية عنه، وتقديم حلول للقطاع، موضحًا أن ملف الأسمنت والغزل والنسيج النواب انتهوا منها، وجارٍ الانتهاء من جميع القطاعات.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يتفقد مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومجمع الكليات بالوادي الجديد

وأوضح رئيس اللجنة أنه سيتم استدعاء كل وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة جميع المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أنه أثناء اجتماع وزير المالية مع اللجنة تم الوصول لحل حول الضريبة العقارية، وبالفعل تم تشكيل لجنة من اللجنة والحكومة.

من جانبه علق إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة الصناعة، على طلب الإحاطة قائلًا “إنه من غير المنطقي أحمي منتج لم أنتجه في مصر”، موضحًا أن رسم الحماية على الوارد القادم من الخارج إذا أضرّت الصناعة الموجودة بمصر.

وأكد السجيني أن رسم الحماية على الواردات له شروط؛ أن تكون نفس الصناعة تُنتَج داخل مصر، وأن تكون أضرّت من الوارد، وأن يكون المنتج مطابقًا تمامًا للقادم من الخارج.

اقرأ أيضا  وزير الاتصالات: العمل على إطلاق تطبيق مصر الرقمية على الهواتف المحمولة

وطالب معتز محمود بإخطار اللجنة بقرار الرسوم قبل البدء فيها؛ للعلم وأخذ الرأي الاستشاري دون التدخل في شئون السلطة التنفيذية.

وفيما يخص طلب الإحاطة الثاني، طالب النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة، تحديد المخاطر البيئية والفرق في التكلفة بين استخدام كوك الفحم والغاز في إنتاج السكر مع مراجعة البيئة في الانبعاثات ومدى أضرارها من عدمه ووضع اشتراطات لمصانع السكر في استخدام الكوك.

وأوصت لجنة الصناعة، في طلب الإحاطة الثاني، بأن تقدم شركة السكر دراسة جدوى حول الفرق بين استخدام الفحم الكوك والغاز الطبيعي، ومدى تأثيره على البيئة بجانب التكلفة، وبناءً عليه تأخذ وزارة البيئة القرار حول توفيق الأوضاع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

بعد رحيل أنجيلا ميركل .. توقيع اتفاقية بين فرنسا وإيطاليا لتغيير ميزان القوى في أوروبا الأسبوع المقبل

أيمن عزام 9:45 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الجمعية الوطنية المجرية (صور)

ياسمين فواز 5:28 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

الشئون الصحية بالبرلمان تطالب «الصحة» بتقرير عن المستشفيات المتوقفة بجنوب سيناء

ياسمين فواز 5:17 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

«الخارجية»: انعقاد جلسة مشاورات حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي

سمر السيد 5:14 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

«جنايات القاهرة» : السجن المشدد من 5- 10 سنوات لـ6 متهمين بالاتجار بالبشر

المال - خاص 5:03 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

تأجيل محاكمة 12 إرهابياً بخلية هشام عشماوى إلى 27 ديسمبر

المال - خاص 4:18 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21