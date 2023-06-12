تفاصيل مناقشة سياحة «النواب» لمشكلات إدارة ممشى أهل مصر

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني اليوم طلب إحاطة بشأن مخالفات الشركة المتعقدة مع وزارة الإسكان لإدارة ممشى أهل مصر والمقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي عضو مجلس النواب، لقيامها برسو مراكب سياحية عائمة بارتفاع 4 أدوار يتراوح ارتفاعها 14 مترًا، مما أدى إلى حجب رؤية النيل للأهالي وبالمخالفة لمشروع ممشى أهل مصر وتصميمه، حيث إنه من المشروعات القومية الهامة.

وحضر مندوب وزارة الإسكان الدكتور عبد الخالق فاروق وأيد ما جاء به النائب ورفضه لمركب وتشغيلها، وكذلك وزارة الري ووزارة السياحة، وأقروا أن التصريح الصادر للمركب من هيئة سلامة النقل النهري هو تصريح مؤقت.

وقررت الدكتورة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور هيئة السلامة والنقل النهري وموافاة اللجنة بجميع الأوراق والاشتراطات الصادرة للمركب، وتشكيل لجنة من الجهات المعنية لمراجعة المركب من حيث الاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة بالحماية المدنية على المركب والبيئة أيضًا.

وأكدت النائبة سحر عطية، عضو مجلس النواب الاستشاري الهندسي لمشروع ممشى أهل مصر رفضها للمركب لمخالفته الشروط الهندسية لممشى أهل مصر، وحجب رؤية النيل عن المواطنين، حيث إن الهدف من الممشى استفادة المواطنين بالنيل وليس حجبه.