تفاصيل مناقشة زراعة الشيوخ لاستراتيجية سلامة الغذاء اليوم

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء نحو تطوير منظومة الرقابة على الغذاء في مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

واستعرض الدكتور طارق الهوبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خطوات إعداد استراتيجية الهيئة لمدة ثلاث سنوات، والتي تستهدف توفير الغذاء الصحى.

وقال الهوبى، نسعى لنكون رقم مؤثر في المنطقة في مجال منظومة الغذاء، وذلك من خلال التنسيق والتواجد مع المنظمات العالمية المهتمة بسلامة الغذاء.

وأضاف، نسعى أيضا لرقمنة جميع خدمات الهيئة، في ظل التوجه للتحول الرقمى، بحيث تكون خدمات الهيئة مدرجة على منصة مصر الرقمية.

وتابع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نستهدف بناء علاقة تشاركية تفاعلية مع القطاع الخاص، لانه الأكثر تفاعلا وديناميكية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل حجم مجهود القطاع الخاص من مستوردين أو مصدرين.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية دور الهيئة في توفير غذاء صحى آمن للمصريين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تشديد الرقابة على سلامة الغذاء سواء في الاستيراد أوالتصدير، وضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين بمستوى كبير من الجودة.

وقال الجبلى، أيضا هناك أهمية كبيرة لتنظيم التعاون والتكامل بين الهيئة والمستثمرين أو الصناع والمستوردين، للعمل كفريق لتحقيق التكامل والتعاون المثمر والبناء.

وشدد الجبلى، على أهمية التدريب على التعامل المنظم والجيد بين المفتشين والجهات التي يراقبون عليها، بهدف تحسين مستوى الأداء في النهاية.

وأوضح الجبلى، أن قيام الهيئة بدورها بسهولة ويسر وتكامل باقى الجهات معها في تطبيق الاشتراطات، ينتج عنه في النهاية، ضمان عدم وجود غذاء غير صحى في السوق المصرى، وبالتالي الحفاظ على صحة المصريين، وهو هدف قومى للدولة.

وأكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، أهمية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرا إلى أننا قد نكون تأخرنا في إنشاءها، ومن الطبيعى أن يكون لدينا ملاحظات حول أداءها.

ووجه السباعى عدد من التساؤلات، منها عن دور الهيئة بشأن تنمية وعى المواطن بالغذاء الصحى سواء بحملات توعية أو غيرها من الجهود.

كما تساءل عن دور الهيئة في سد العجز في الموظفين والفنيين، وضوابط الانتداب والنقل للموظفين.

وأضاف السباعى،: مازال هناك أزمة ثقة بين الهيئة والجهات التي تراقب عليها، بسبب عدم وجود قواعد يلتزم بها الكافة، مشيرا إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة يلتزم بها الجميع. كما تساءل السباعى، عن دور الهيئة في تسهيل تصدير المحاصيل الزراعية المصرية.

فيما طالب النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ، بضرورة القضاء علي البيروقراطية في تعامل مفتشى الهيئة مع الجهات التي يشرفون عليها، مشيرا إلى وجود بعض التعقيدات التي تتطلب إعادة النظر فيها.

ومن جانبه أشار النائب محمد سعد الشلمة، إلى أهمية الاهتمام بتدريب الشباب في الهيئة، للاعتماد عليهم في تنفيذ المهام بشكل جيد، وهو ما اتفق معه فيه النائب محمود أبو سديرة، مشيرا إلى أهمية وجود طبقة تتولى تدريب الشباب داخل الهيئة، فيما شدد النائب عز الدين جودة، على أهمية تبسيط الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.

وتساءل النائب عبد الحكيم العش، عن مصير فرع الهيئة بمحافظة سوهاج، وهو ما عقب عليه رئيس الهيئة، بأن هناك ١١٠ مقر للهيئة على مستوى الجمهورية ومستهدف ربطها كلها في منظومة التحول الرقمى.