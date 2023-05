وزيرا الاتصالات والتعليم يفتتحان مدرسة we في مدينة الخارجة

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية التابعة للشركة المصرية للاتصالات بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد. حيث كان فى استقبالهم المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات وعدد من قيادات الشركة.

يأتى افتتاح مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين كل من: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة الوادى الجديد، والشركة المصرية للاتصالات لتطوير جزء من مدرسة الخارجة الفنية بنات وتحويله إلى مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية؛ ليصل عدد مدارس WE التى تم إنشاؤها حتى الآن 7 مدارس منتشرة على مستوى الجمهورية بإجمالى عدد 2104 طالبا وطالبة و165 معلما ومعلمة، وتقدم للالتحاق بالمدرسة أكثر من 650 طالبا وطالبة من كافة أرجاء محافظة الوادى الجديد للعام الدراسى 2022 – 2023، وتم قبول 50 منهم (36 إناث – 14 ذكور)، وهى السعة المستهدفة للعام الدراسى الأول؛ حيث تم إعداد النموذج ليشمل طاقة استيعابية تبلغ 150 طالبا موزعة على 6 فصول للصفوف الدراسية الثلاثة بواقع فصلين دراسيين لكل مرحلة.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن افتتاح مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادى الجديد يأتى تجسيدا لمنهجية عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية والتى يعد من أحد ركائزها هو تحقيق الشمول التكنولوجى من خلال توفير فرص متميزة فى التعلم والتدريب التقنى فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير أنه مستهدف إنشاء مدرسةWE للتكنولوجيا التطبيقية بكل محافظة وذلك فى ضوء التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم بهدف سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال صقل مهارات الطلاب فى التخصصات الأكثر طلبا فى سوق العمل الحالى والمستقبلى اعتمادا على مناهج على أعلى مستوى، كما يتم إتاحة التدريب العملى لطلاب هذه المدارس لاكسابهم الخبرات التى يتطلبها سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اطلاق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية فى محافظة الوادى الجديد يأتى فى إطار الشراكة الممتدة بين الوزارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى قامت بدور فعال ورائد نحو المساهمة فى تطوير منظومة التعليم الفنى، والتى أثبتت بدورها نجاحا كبيرا فى التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات تواكب مهن المستقبل.

وأشار الوزير إلى أن هذه النوعية من المدارس تعكس ما تقدمه الوزارة من تعليم عالى الجودة وفقا لأفضل المعايير الدولية، والتى من المستهدف التوسع بها خلال المرحلة المقبلة وفقا لرؤية القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية التى تتبناها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات “أن افتتاح مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية فى الوادى الجديد يأتى تجسيدا لخطة الشركة فى مسعاها نحو تغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى فى مصر، وهو ما انعكس بوضوح فى زيادة الإقبال على الالتحاق بها على مستوى محافظات الجمهورية” مضيفًا أن الشركة “تواصل القيام بدورها المجتمعى فى دعم وتطوير منظومة التعليم الفنى فى مصر لتحقيق هدفها فى إعداد جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة القادرة على المنافسة فى أسواق الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية، وبناء ثقافة جديدة تواكب تحديات ومتطلبات منظومة التعليم الحديثة والتى تعد خطوة هامة على طريق تطوير التعليم فى مصر”.

عقب الافتتاح؛ أجرى الدكتور عمرو طلعت والدكتور رضا حجازى حوارا مفتوحا مع مجموعة من الطلاب الملتحقين بالمدرسة للاستماع لأرائهم حول أسلوب التدريس والمناهج المقدمة لهم بالمدرسة، ومدى استفادتهم منها.ويأتى افتتاح مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية فى إطار النجاحات المستمرة والصدى الواسع الذى حققته هذه المدارس خلال السنوات الماضية وزيادة الطلب عليها والاقبال على الالتحاق بها فى جميع أنحاء الجمهورية.

وقد تم البدء فى إنشاء مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية منذ ثلاث سنوات تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم عقد العديد من الشراكات المتميزة مع جهات دولية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل شركات سيسكو، وهواوي، وميكروسوفت، وسامسونج، وIBM لتضمين المناهج المقدمة من جانبهم لتتماشى مع الجانب الأكاديمى طبقاً للمناهج الموضوعة ومتطلبات سوق العمل الفعلية، وكذلك توفير تدريبات مهنية متخصصة.وتوفر مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية كذلك تدريبا عمليا بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريبات ميدانية للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة؛ بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لإعداد فنى محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط فى سوق العمل.

وتم تنظيم ملتقى للتوظيف الأسبوع الماضى لخريجى الدفعة الأولى لمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، بمشاركة 28 شركة دولية ومحلية عاملة فى مجالات الاتصالات وحلول تكنولوجيا المعلومات وذلك لإتاحة الفرصة للخريجين للحصول على مسارات وظيفية لدى الشركات المشاركة.

الجدير بالذكر أن هذا الافتتاح يأتى ضمن فعاليات زيارة طلعت لمحافظة الوادى الجديد لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة؛ حيث افتتح الوزير صباح اليوم مركز إبداع مصر الرقمية. وكذلك شهد توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى بالمحافظة. كما تفقد سير العمل فى المشروع الذى تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لربط المجمع الحكومى بالمحافظة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة تفقد نموذج لوحدات العلاج عن البعد بمستشفى الخارجة التخصصي، وتفقد مبنى بريد السلام، ومدرستى التربية الفكرية والأمل للصم بالخارجة بعد أن تم تجهيزهما تكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب.