تفاصيل مناقشة خطة النواب لموازنة وزارة الإسكان للعام المالي الجديد

كشف المهندس أحمد سيد علي، مساعد وزير الإسكان، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه تم إنشاء 15 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالسنة المالية الجديدة 2022/2023، وأنه تم الانتهاء من 50 ألف وحدة بالعام الحالي سيتم تسليمها.

وأكد خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء أن إجمالي حجم موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2023/2022 بلغ 172 مليار و 343 مليون جنيه.

ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، سؤالا عن فائض الموازنة في العام السابق 10 مليارات جنيه، بينما في العام الحالي صفر وهو أمر مثير للاستغراب.

و أكد أحمد سيد علي مساعد وزير الإسكان، أن الفائض المتوقع للهيئة 7 مليارات جنيه، وكان الفائض في الأعوام السابقة يتم إضافته للمشروعات القومية، ولكن هذا العام تم إضافة الفائض إلى الخطة الاستثمارية للسنة المالية الجديدة والتي يبلغ حجمها 86 مليار جنيه في مشروعات قومية عديدة، ومن أبرز المشروعات تطوير محور المريوطية، سور مجرى العيون، مثلث ماسبيرو، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن الهيئة حققت إيرادات حتى نهاية مايو الجاري 70 مليار جنيه إيراد مبيعات، بالإضافة لمبيعات بيت الوطن والتي لم يتم تحصيلها، قائلا: ومتوقع أن تتجاوز الإيرادات في العام المالي الجديد 100 مليار جنيه.

وأشار إلى أن أبرز مشروعات الهيئة بالعاصمة الادارية هي البرج الأيقوني وعدد من المشروعات السكنية، بينها مشروع سكني فيلات ووحدات.

فيما تسائل ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الإسكان الاجتماعي وخطة الهيئة الاستثمارية.

ورد مساعد وزير الإسكان، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية، وسيتم إنشاء 15 ألف وحدة سكنية جديدة ليبغ اجمالي وحدات الاسكان الاجتماعي بالسنة المالية الجديدة 65 ألف وحدة، حيث يجري الانتهاء من 15 ألف وحدة.

وأوضح أنه يتم دعم الوحدات النقدية بقيمة 40 مليار، وتكلفة الوحدة 235 ألف جنيه، وتطرح بثمن 135 ألف جنيه فقط بدعم 45%، حيث لا يتم تحميل ثمن الأرض ولا المرافق.

وأشار إلى أنه تم عمل برنامج لتسهيل الإسكان المتوسط، إضافة لمبادرة التمويل العقاري مع عدد من البنوك.