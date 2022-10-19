تفاصيل مناقشة خطة النواب الحساب الختامى لوزارة التعليم العالى 2021-2020

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي توصيات اللجنة عن الحساب الختامى للدولة عن موازنتها للعام 2020/2021 عن وزارة التعليم العالى وجامعة أسيوط ومستشفياتها الجامعية.

وسأل أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن رصيد حساب جارى للنقدية للوزارة بحوالي 6.3 مليون جنيه ولم تتم تسويته.

وأكد أحمد الشيخ رئيس قطاع التنمية والخدمات بديوان عام ديوان عام وزارة التعليم العالي، أنه تم تسوية المبلغ في نهاية شهر يوليو 2021.

ورد أحمد الشيخ علي مسألة عدم تحصيل الرسوم الدراسية على بعض الطلاب بعدد من المعاهد بنحو 1.8 مليون جنيه وتم الرد عليها بأنها مبالغ تم دفعها لمساعدة الطلاب في دفع هذه المصروفات.

واوضح أنه فيما يخص قطعة أرض في مدينة الشروق مساحتها 10 آلاف متر مربع فقد تم تخصيص هذه الأرض للجامعة الفرنسية لدعم الجامعة الفرنسية.

وواصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة توصيات الحساب الختامى للموازنة العامة لوزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المياه.

وخلال الاجتماع أعلن خطاب لوزير الإسكان أنه رغم مخاطبة المالية للإسكان بملاحظات مجلس النواب عن الحساب الختامى ورغم إخطار مجلس النواب للوزارة بعقد اجتماع بتاريخ 19 أكتوبر 2022 إلا أنه لم تتمكن اللجنة من المناقشة في العديد من الملاحظات نظرا لغياب المسئولين عن هذه الأعمال.

وخلال الاجتماع سألت اللجنة عن عدم قيام الهيئة القومية لمياه الشرب بسداد قسط البنك الدنماركى لعدم كفاية الاعتمادات، ورد وليد كمال محمد رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للمياه أنه تم سداد القسط مؤخرا.

في سياق متصل أكد طارق فرج نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، أن هناك 134 قرية جار تنفيذ شبكات الصرف الصحى فيها بمحافظة أسيوط.

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