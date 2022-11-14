تفاصيل مناقشة ثقافة الشيوخ إدراج مواقع سياحية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو

كشف أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار بوزارة السياحة، خلال اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ اليوم، عن وجود 7 آثار مصرية فقط مسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو، وهو رقم ضعيف لا يتناسب مع مكانة مصر الأثرية والسياحية، مؤكدًا أنه تم وضع 34 موقع تراث طبيعي وثقافي مصري على القائمة التمهيدية للتسجيل بالقائمة العالمية للتراث باليونسكو، وإذا تم إدراجها تكون ضمن أكبر الدول المسجلة لأنه لا بد من أن يتم وضع قائمة تمهيدية.

وأشار عشماوي إلى أن الموقع من منطقة الأهرامات حتى دهشور منطقة أثرية مسجلة بالقائمة العالمية للتراث منطقة أثرية، وفي 2003 تم وضع المباني الأثرية القديمة ومكتبته القديمة بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، في اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور محمود مسلم، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب إيهاب زكريا عطا؛

الأول بشأن تسجيل موقع وادي الحيتان في الصفحة الإلكترونية التعريفية لوزارة السياحة ضمن المواقع المصرية المصنَّفة من قِبل منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي،

والاقتراح الثاني بشأن تسجيل مواقع بمدينة الإسكندرية القديمة كمواقع للتراث العالمي بمنظمة اليونسكو.

وطالب النائب إيهاب زكريا، خلال استعراض الاقتراح أمام اللجنة، بأهمية وجود إستراتيجية واضحة لدى وزارة السياحة، خاصة للأماكن التى اعتمدتها اليونسكو.

وقال زكريا إن مصر لديها ثلث آثار العالم، ومع ذلك ما هو موجود ضئيل جدًّا، مطالبًا بأهمية الاستفادة بوجود المواقع الخاصة لليونيكو التى لم يتم تسجيلها على مواقع السياحة.

وأضاف أن مدينة إسكندرية فى مصر لها تاريخ مميز، ولها مقومات تاريخية كثيرة، وهذا ليس موجودًا على أرض الواقع، ولا يتم تسويقها بشكل كافٍ.