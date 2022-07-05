تفاصيل مناقشات صناعة النواب لمشكلة عدم استكمال المرافق بالمناطق الصناعية

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بدران مهني، بشأن عدم استكمال الصرف الصحي والرصف، وضعف الكهرباء في المدن الصناعية في محافظة أسيوط.

وقال مصطفي بدران، مقدم طلب الإحاطة، إن المدن الصناعية بأسيوط وخاصة مدينتي الصفا وعرب العوامر مهملة، مؤكدا أن الصرف الصحي لم يدخل لهم منذ عام 96 أي ما يقرب من 20 سنة، ولم ننته من مرافق الصرف الصحي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك عددا قليلا من الشوارع تم رصفهم بالمدينة، ولكن هناك شوارع رديئة، قائلا: أشعر بالحرج من حضور المستثمرين أو الضيوف للمدينة والصناعة هي الملاذ الأول للاقتصاد المصري.

ووجه معتز محمود عددا من الأسئلة للمسئولين خلال الاجتماع عن السنة التي تم تخصيص أرض المشروع؟ وماذا عن ملكية الأرض هل تتبع المحافظة او هيئة التنمية الصناعية ؟ وماذا عن المرافق في المنطقة؟

وشدد معتز ان دور اللجنة واضح في تقديم كافة التسهيلات المستثمرين والعمل علي ازالة اي معوقات وحل جميع المشكلات التي لهم الحق فيها

وعلق احد المسؤولين بهيئة التنمية الصناعية ، مؤكدا اننا نعمل علي ايجاد حلول بشكل جزئي لهذه المشكلة ، موضحا ان المبالغ المالية المطلوبة للمدينتين من اجل مرفق الصرف الصحي والمياه تصل الي 135 مليون وصل منهم من التنمية الصناعية 34 مليون ، وننتظر إرسال الاعتمادات المالية

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب في نهاية الاجتماع، بحصر جميع المناطق الصناعية التي لها الالوية في استكمال المرافق كاملة حتي يتم الانتهاء منها بشكل كامل، واستكمال اعمال الصرف الصحي و الرصف و الكهرباء في مدينتي الصفاو عرب العوامر.