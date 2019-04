تفاصيل ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة 20 فبراير

سلوى عثمان يقام عدد من العروض السينمائية بالقاهرة والمحافظات، في إطار فعاليات الدورة الحادية عشرة من الملتقى الدولي للرسوم المتحركة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية. ويعرض في الخامسة بسينما الهناجر فيلم "A Place in No Where ( البرتغال )…

يقام عدد من العروض السينمائية بالقاهرة والمحافظات، في إطار فعاليات الدورة الحادية عشرة من الملتقى الدولي للرسوم المتحركة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية.

ويعرض في الخامسة بسينما الهناجر فيلم “A Place in No Where ( البرتغال ) – فيلم” “A Casa ( البرتغال ) – فيلم “باهى وباهية” (السعودية) – فيلم “مغامرات كحكه” (مصر) – فيلم “ألوان وموسيقى” مصر – فيلم “نيلنا حياتنا” ( مصر ) – مسلسل “انبياء الله” حلقة آدم عليه السلام ( مصر )، فيلم “Boboiboy the “Movie (ماليزيا ).

كما يعرض بمركز طلعت حرب الثقافي في الخامسة مساء فيلم “The Pocket Man” (فرنسا) ـ فيلم End of the Line”” ( البرتغال ) ــ فيلم “We are going on Bear ” ( لوكسمبورج ) ـ مسلسل مغامرات كيوى “حلقة أحب الشمس ” ( مصر ) ـ مسلسل “حبيب الله ” الجزء الثانى ( مصر ) .

وبمركز إبداع الطفل ببيت العيني في الحادية عشر صباحا، يعـرض فيلم Dark Woods” ” (الدنمارك) – فيلم ” “Scrambled (هولندا) – فيلم “Dragon Sledge” (روسيا) – فيلم Grandmas Hero”” (الدنمارك) – فـيلم “are going on Bear We” ( لوكسمبورج ) – الفيلم الطويل Deep” The” (إسبانيا) .

وبمحافظة المنيا، قصر ثقافة المنيا، يعرض فيلم “شاى بالياسمين” ( مصر ) – فيلم “THE CIRCLE” ( مصر ) ـ فيلم “عبدو” ( مصر ) – فيلم “دراوين” (مصر) – فيلم “Float” ( كرواتيا(ـ فيلم ” END OF THE LINE” (البرتغال).

وبمحافظة الأقصر “قصر ثقافة الأقصر”، يعرض مسلسل “دكان عم فندى” حلقة “الأمانة” (مصر) – فيلم different (أوزبكستان )- فيلم “Dragon “Sledge ( روسيا) – مسلسل “أحب الشمس “حلقة “مغامرات كيوى” (مصر) – مسلسل “حبيب الله” (الجزء الثانى) ( مصر )– مسلسل ” Foolyz” ( مصر )- الفيلم الطويل 1917 – “The Real October” (ألمانيا).

وتستمر ورشة ” ستوب موشن” للشباب من سن 16 بسينما الهناجر، في الحادية عشر صباحا وحتي الثانية ظهرا، اشراف الفنانة سحر الدالي، ويقوم علي التدريب الفنانة انجي محمود، الفنان عمر فراج.

كما تستمر فعاليات ورشة عمل شخصية من الخيال في العاشرة صباحا ببيت العيني وتستمر حتي 21 فبراير.

كذلك تستمر ورشة عمل 2D بقصر ثقافة الاقصر في الفترة من 17 وحتي 25 فبراير الساعة الخامسة مساء، إشراف خلود فتحي، وهالة طارق، ويدير ندوات الورشة خالد محمد جمال.