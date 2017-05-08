تفاصيل معدلات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

المال- خاص:استعرضت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤشرات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تم تنفيذه بداية من العام المالي الحالي.وفى تقرير تم عرضه على مجلس النواب، وتنشره "المال"، كاملاً، قالت الوزارة إن برنامج الحكومةِ حتى يونيو 2018، وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي،

المال- خاص:

استعرضت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤشرات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تم تنفيذه بداية من العام المالي الحالي.

وفى تقرير تم عرضه على مجلس النواب، وتنشره “المال”، كاملاً، قالت الوزارة إن برنامج الحكومةِ حتى يونيو 2018، وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (17/2018- 19/2020) وخطة عامها الأول 17/2018، تستهدف زيادةَ معدلِ النموِ الاقتصادي من 4٪ (متوقع) عام 16/2017 ليكونَ في حدود 4.6٪ عام 17/2018 مدفوعاً بمعدّلِ استثمارِ بنحو 16٪.

وذكرت أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تدُل على بدء تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 16/2017؛ موضحة أنه تم تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي بنحو 3.9٪ مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.6٪ خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وأشارت إلى أن الاستثمارات الكلية ارتفعت بنحو 27٪، وزيادة صافي الاحتياطات الدولية لتَصلُ إلى 28.52 مليار دولار في مارس 2017، ونمو الصادرات السلعية بنحو 14.4٪ لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافي تدّفُقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 38٪ لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 16/2017.

وذكرت “التخطيط”، أنه بالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية؛ إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحديات الدولية والمحلية التي تواجه الاقتصاد؛ فقد انعكست أوضاع الاقتصاد العالمي سلبيا على حركة المرور في قناة السويس، وعلى قدرة الصناعة المصرية في النفاذ للأسواق العالمية.



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