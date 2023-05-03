تفاصيل معدلات تداول ميناء الإسكندرية خلال مارس الماضي بمعدلات بلغت 5.1 مليون طن

حققت هيئة ميناء الإسكندرية معدل تداول بلغ 5.1 مليون طن خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو 5.3 مليون خلال نفس الفترة الشهر من العام الماضى.

وتوزعت تلك البضائع خلال مارس الماضى بين 500.9 ألف طن كبضائع تقليدية، وذلك مقارنة بنحو 387 ألف طن خلال مارس 2022، و 140 ألف طن بضائع ذات طبيعة خاصة، وذلك مقابل 199.7 ألف طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، و 431.9 ألف طن صب سائل، وذلك مقابل 401 ألف طن من العام الماضي.

بينما بلغ الصب الجاف «الحبوب» 2 مليون طن، مقابل 2.2 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، لتصل إجمالى البضائع غير المحواة 3.07 ملايين طن، مقابل 3.2 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بينما بلغ حجم بضائع الحاويات قرابة 2 مليون طن، وذلك مقابل 2.1 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي.

كما شهدت الميناء معدل تداول 152.2 ألف حاوية، وذلك مقارنة بنحو 146.8 ألف حاوية خلال مارس من العام الماضي.

وتوزعت تلك الحاويات بين 81.2 ألف حاوية برسم البلد الوارد

، مقارنة بنحو 84.2 ألف حاوية خلال نفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغت الحاويات الصادرة 70.9 ألف حاوية مقارنة بنحو 62.5 ألف حاوية خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وبلغت حجم البضائع المتداولة من المنتجات البترولية قرابة 318.8 ألف طن، والتي توزعت بين الجازولين بواقع 92.6 ألف طن، و30.3 ألف طن بروبان، و60 الف طن من وقود الطائرات، و39 ألف طن نافتا، و61 ألف طن من السولار، و30.4 ألف طن من أسود الكربون، 4.9 ألف طن من الستيارين مونومر.

أما المواد الغذائية فبلغت 1.1 مليون طن، والتي توزعت بين القمح بواقع 718.7 ألف طن، والذرة بنحو 245.2 ألف طن والبطاطس بنحو 37 ألف طن، وزيت الصويا بنحو 24 ألف طن، وصويا الفول بنحو 75.8 ألف طن، وكسب عباد شمس 11 ألف طن، وبصل بواقع 3000 طن، وسكر معبأ 8.5 ألف طن.

واستقبلت هيئة ميناء الإسكندرية، خلال مارس الماضى 404 سفينة، وذلك مقارنة بنحو 371 سفينة تم استقبالها خلال مارس من العام الماضى بزيادة قدرها 9%.

وتوزعت تلك السفن بين حاويات 153 سفينة، مقارنة ب،102 سفينة خلال مارس 2022، وسفن الصب السائل بلغت 42 مقارنة بنحو 40 سفينة خلال مارس 2022 ، فيما بغلت سفن الصب الجاف 57 سفينة مقارنة بنحو 56 سفينة، وسفن البضائع العامة 14 سفينة مقارنة بنحو 21 سفينة، وسفن أخرى بنحو 14 سفينة مقارنة بنحو 17 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي، وعبارات بواقع 11 سفن مقارنة بنحو 27 عبارة خلال مارس 2022 ، و14 سفينة تقوم بنقل البضائع ذات الطبيعة الخاصة مقارنة بنحو 21 سفينة في مارس 2022 ، و4 سفن سياحية مقارنة بسفينة واحدة خلال مارس من العام الماضي.

وأكدت هيئة الميناء أن هناك إرتفاع ملحوظ في سفن الحاويات والصب السائل والصب الجاف بنسب 50 % ، و5% و2% على التوالي ؛ وذلك نتيجة تحقيق الاحترافية في أداء الأعمال من قبل أطقم الإرشاد والقطر بالميناء، وإتباع سبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو اإلجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدالت القياسية لعمليات الشحن والتفريغ، و السعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء وزيادة حجم التبادل التجاري.

كما تلاحظ أن هناك إرتفاع ملحوظ في سفن السياحة بنسبة 300% ونتيجة لصغر حجم السفن السياحية نسبيا هناك إنخفاض في عدد الركاب بنسبة 63%.

وأوضحت هيئة الميناء أن مشروع محطة القطار السياحي الذي سيقوم بنقل السائحين مباشرة من ميناء الإسكندرية إلى المتحف المصري الكبير بالجيزة والقاهرة لزيارة الأماكن الأثرية ضمن خطة تنشيط عودة السفن السياحية وسياحة اليخوت للميناء.

وبالنسبة لحركة البضائع الغير محواه، أكدت هيئة الميناء أنه نتيجة لتوقف السوق التركي تم إغتنام الفرصة ومن ثم زيادة صادر البضاعة العامة بنسبة 98% خاصة لفف الحديد، وحديد التسليح، وبالتالي إرتفاع إجمالي البضاعة العامة بنسبة 9%، إلا أن هناك إنخفاض في وارد البضاعة العامة بنسبة 25% نتيجة لإنخفاض وارد البضاعة ذات طبيعة خاصة بنسبة 30%، وأهمها الأخشاب بنسبة 28% بسبب تضخم السعر عالميا؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى إرتفاع أسعار المنتجات الخشبية بالنسبة للسوق المحلي مثل الأثاث.

كما ذكر التقرير إرتفاع وارد الصب السائل بنسبة 47% نتيجة إرتفاع وارد المنتجات البترولية بنسبة 22% وذلك لتغطية الطلب المحلي، خاصة الجازولين – نافتا- أسود كربون – سولار، بالاضافة إلى وارد الزيوت والشحوم بنسبة 682 % خاصة زيت عباد شمس – زيت فول صويا، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع إجمالي الصب السائل بنسبة 8% مما قد يكون له مردود إيجابي في الحد من تضخم األسعار في السوق المحلي.

كما أن صادر الصب السائل قد إنخفض بنسبة 31 % نتيجة لإضطرابات المصرفية التي إجتاحت الأسواق العالمية، بالاضافة الى إرتفاع بعض المنتجات الواردة من الصب الجاف مثل الكسب بنسبة 97% الفحم بنسبة 45 % والقمح والذرة بنسبة 37%، كما كان هناك إنخفاض في البعض الآخر مثل فول الصويا بنسبة 84%؛ مما تسبب في الإنخفاض العام لوارد الصب الجاف بنسبة 12%، حيث كانت الحرب الروسية الأوكرانية سببا لذلك، وقد أدى ذلك بدوره إلى الإعتماد على السفن ذات الحمولات الصغيرة وهذا يعطي جرس إنذار لإمكانية عدم تغطية الطلب المحلي أو إستمرار التضخم في بعض الأسعار.

كما يوجد إرتفاع ملحوظ في بعض منتجات صادر الصب الجاف مثل الرملة – المستخدمة في صناعة الزجاج – بنسبة 100% ، والكلينكر بنسبة 10%، ولكن على النقيض يوجد إنخفاض في إجمالي صادر الصب الجاف بنسبة 14% خاصة في الملح بنسبة 100 %، حيث يقل التصدير بشكل كبير خالل فصلي الربيع والصيف لعدم وجود ثلوج لإذابتها في أوروبا.

وأشارت الهيئة إلى أن النتائج الأولية الملموسة منذ بدء التشغيل التجريبي للمحطة متعددة الأغراض يضع ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل، ويتضح ذلك من إرتفاع أوزان حاويات الترانزيت خلال مارس 2023 مقارنة بشهر مارس 2023 بنسبة 234%، فيما زادت أعداد الحاويات الترانزيت بنسبة 368%، بالاضافة إلى وجود إرتفاع في صادر البضائع المحواه بنسبة 37 %، إلا أن الركود الإقتصادي عالميا والتغير المستمر لسعر الدولار وبالتالي نقص المعروض من البضائع ؛ كان له الأثر السلبي في إنخفاض إجمالي البضائع المحواه بنسبة 3%.

كما شهد إرتفاع الصادرات بنسبة 26% نتيجة إهتمام الميناء بتذليل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات العاملة ورفع الكفاءة التشغيلية وحسن إدارة العمل.