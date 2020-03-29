تفاصيل مصرع اثنين من العناصر الإجرامية في تبادل إطلاق النار بالفيوم (صور)

أعلنت وزارة الداخلية – اليوم الأحد- عن مصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالفيوم، في تبادل لاطلاق النيران مع قوات الشرطة.

عناصر إجرامية شديدة الخطورة

وقالت الداخلية، في بيان لها، إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أكدت اختباء اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة الأول.

أحدهما يبلغ من العمر 45 عامًا، مُقيم بدائرة مركز الفيوم، سبق اتهامه في 9 قضايا قتل، شروع في قتل، سلاح بدون ترخيص، تبديد، ومطلوب التنفيذ عليه فى 9 أحكام قضائية، وضبطه وإحضاره في 3 قضايا مقاومة سلطات، حيازة سلاح نارى، إطلاق أعيرة نارية ومشاجرة.

والثاني يبلغ من العمر، 35 عامًا، شقيق الأول، سبق اتهامه في قضيتى سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام تبديد، بإحدى القرى بدائرة شرطة مركز شرطة الفيوم.

مداهمة أمنية

وعقب تقنين الإجراءات، اشترك قطاع الأمن العام، مع إدارة البحث الجنائى وقوات الأمن بالفيوم، مدعومين بقوات الأمن المركزى، بإعداد حملة أمنية استهدفت ضبط المذكورين.

ولدى مشاهدتهما للقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاهها، فبادلتهما القوات بالمثل مما أدى إلى مصرعهما.

أسلحة آلية

وبتمشيط المكان عُثر بجوارهما على 2 بندقية آلية، واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتصدى الحازم لكافة صور الخروج على القانون وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، لاسيما بمجال القتل والسرقات بالإكراه وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.