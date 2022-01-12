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تفاصيل مصرع أسرة داخل شقتهم بالقاهرة.. والتحريات: تركوا صنبور مفتوح فتسرب غاز السخان

بمنطقة الساحل، ولا شبهه جنائية.
أماني عوض 1:56 م, الأربعاء, 12 يناير 22 1:56 م, الأربعاء, 12 يناير 22

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كشفت معاينة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل وأسباب واقعة مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقة في منطقة الساحل، بعدما اتضح وجود تسرب غاز من السخان.

بلاغ مصرع أسرة

وأوضحت المعاينة أنه حدث تسرب للغاز من سخان غاز داخل المطبخ، يعمل بعد ترك صنبور مياه داخل الحمام مفتوح، نتج عنه تسرب أول أكسيد الكربون المتصاعد من السخان.

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وتقدم ببلاغ الحادث شقيق المتوفي -يعمل موظف- بعدما حاول الاتصال به ولم يتجاوب، فتوجه وكسر باب الشقة، وكشف الحادث ولا يشتبه في أحد جنائيًا.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة الساحل بلاغًا من الأهالي عن وجود أسرة متوفية داخل شقه في الدور الخامس بأحد العقارات.

تحريات الأمن

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، واتضح وجود أسرة مكونة من 3 أفراد متوفية داخل الشقة.

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وتبين أن الأب 53 عامًا، يعمل موظف بالمعاش وزوجته 42 عامًا مدرسة، وابنته طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.

ودلت معاينة أجهزة الأمن بالقاهرة، أن الشقة مكان الحادث مكونة من صالة وغرفة نوم وأطفال، وحمام ومطبخ.

وعثرت على جثة الأب المتوفي داخل غرفة الأطفال، أثناء جلوسه على السرير، وفي يده العكاز، كما وجدت جثتي الزوجة والابنة نائمين على السرير داخل غرف النوم.

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وأشارت المعاينة لسلامة جميع نوافذ الشقة، ووجود جميع المعلقات الشخصية الخاصة بالمتوفين داخلها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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