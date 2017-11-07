تفاصيل مشروع قانون لتنظيم استخدام الطائرات دون طيار

ياسمين فوازحصلت "المال " علي نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولا سلكيا أو الـ "طائرات بدون طيار"، والذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن .وبحسب مشروع القانون فإن الطائرات السابقة يتم استخدامها فى العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة.

ياسمين فواز

حصلت “المال ” علي نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولا سلكيا أو الـ “طائرات بدون طيار”، والذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن .

وبحسب مشروع القانون فإن الطائرات السابقة يتم استخدامها فى العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية أنه بقدر ما ساعدت التكونولوجيا فى توفير الكثير من فرص التعاون والتقدم فى مختلف أرجاء العالم، وأصبحت جزءا أساسيا من حياة الدولة والمجتمعات ولا يمكن الاستغناء عنها.

واستدركت المذكرة “إلا أنها أدت أيضا إلى إيجاد حالة من الانكشاف الأمنى وانتشار عوامل الخطر والاضطراب فى البلاد، وهو ما تستغله العناصر الإرهابية فى تحقيق أهدافها من خلال استهداف العاملين فى حقل إنفاذ القانون من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية وأعضاء الجهات القضائية فضلا عن استهداف المواطنين الأبرياء”.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، عن أن التقدم به جاء نتيجة لعدم وجود تشريعات تنظيم استخدام الطائرات المحركة وتداولها والإتجار فيها، كذلك سهولة الحصول عليها وتحميلها بكافة أنواع الآلات التى تساعد فى أعمال المراقبة والتشويش والإعاقة الأمنية، بالإضافة إلى تحميلها بأنواع من المتفجرات التى من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر وكذلك الإضرار بالأمن القومى المصرى.

** 4 مواد

وجاءت المادة الأولى تعريفا للطائرات المحركة آليا أو لا سلكيا، كما حددت الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع، والوزير المختص هو وزير الدفاع، والمادة الثانية تقضى بحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا على كافة الجهات بالدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة، “وزارة الدفاع”.

وأوضحت المادة الثالثة العقوبات التى يتم تطبيقها حالة مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت أيضا النص على مضاعفة العقوبة فى حالة العودة، وأن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المجرمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لغرض إرهابى، على أن تصبح العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاه شخص، وأخيرا فإنه فى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة.

فيما جاء في المادة الرابعة منح أعضاء الضبط القضائى العسكرى صفه مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وفى المادة الخامسة تقضى بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذيه التى تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقه بتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثه أشهر من تاريخ العمل به، فيما نصت المادة السادسه على النشر فى الجريدة الرسمية.

ورأت لجنة الدفاع من القانون فى تقريرها بشأن القانون والذي أودعته الأمانة العامة لمجلس النواب، أن القانون من أجل حماية الأمن القومى والشعب المصرى بكافه فئاته، ومواجهة جماعات الظلام والتدمير بكل شجاعه لينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والاستقرار.