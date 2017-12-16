تفاصيل مشروع قانون المزايدات والمناقصات بالبرلمان

ياسمين فواز

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي جلسات الاستماع الخاصة بمشروع قانون المزايدات والمناقصات المرسل من حكومة المهندس شريف إسماعيل لي البرلمان خلال الأسبوع الجارى .

من جانبه أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عقد اللجنه جلستي استماع علي مدار يومي الاثنين والاربعاء المقبليين بشأن مشروع القانون ، مؤكدا أن جدول جلسات الاستماع يحضرها كافة المعنيين به.

ويتألف مشروع قانون المزايدات والمناقصات المرسل من الحكومة الي البرلمان من 3 مواد إصدار و88 مادة موضوعية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن التطبيق العملى لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 عانى مشكلات، لافتة إلى أنه تم إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم المناقصات والمزايدات ليحل محل القانون القائم رغبة فى مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية، ومواكبة التطور العالمى فى مجال المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من مال عام.

واستعرض وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” جدول جلسات الاستماع علي مدار اليومين وهي كالتالي يوم الاثنين المقبل بمشاركة وزارة المالية (هيئة الخدمات الحكومية )، وزارة التخطيط ، واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التابعة له ، وجمعية رجال الاعمال وجمعية شباب رجال الأعمال، إضافة الي عدد من الشركات .

إما خلال يوم الاربعاء المقبل يحضر جلسة الاستماع كلا من وزارة البترول (الشركات التابعة لها )، والاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء (الشركات التابعة له)مثل شركة المقاولون العرب وشركة مختار ابراهيم وشركة حسن علام وشركة أوراسكوم .

كما خاطبت اللجنة الاتحاد المقاولون وهم الذين سيتواصلون مع الشركات وزارة قطاع الأعمال العام والبيان الشركات التابعة لها .

وسيتم مخاطبة الوزارة الوزارة وهي التي ستواصل مع وزارة الإسكان (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي)، والصندوق الاجتماعي (جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)،الي جانب وزارة النقل (شركة النيل العامة للطرق والكبارى )،و جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه (وزارة الدفاع )،ووزارة التربية والتعليم (,هيئة الأبنية التعليمية)، بالاضافة الي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات والمستشفيات التابعة لها “، ووزارة المالية هيئة الخدمات الحكومية ووزارة التخطيط.

وكشف ياسر عمر عن أن اللجنة لن تبدأ مناقشة القانون داخلها قبل انتهاء جلسات الاستماع ومن ثم تبدى رأيها بشأنه،مؤكدا أن اللجنة حريصة علي أن تضيف مزيد من أحكام الرقابة للقضاء على أبواب الفساد.

جدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف تجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن مشروع القانون جاء حرصا على تسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات، وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة على أسس واقعية، والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود، وبصفة خاصة مرحلتى ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذى الجودة، إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.