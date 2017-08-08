تفاصيل مشروع تطوير منطقة المطرية الأثرية

تخفيض المياه الجوفية وإزالة التعديات واستكمال الحفائر خالد أبو العلا: افتتاح متحف المسلة.. أكتوبر المقبل استكمال أعمال البحث عن أجزاء تمثال بسماتيك الأول قريباً دعاء محمود كشف خالد أبو العلا، مدير عام آثار المطرية، عن تفاصيل مشروع وزارة الآثار لتطوير منطقة المطرية الأثرية، مشيراً إلى أنه من المقرر

تخفيض المياه الجوفية وإزالة التعديات واستكمال الحفائر

خالد أبو العلا: افتتاح متحف المسلة.. أكتوبر المقبل

استكمال أعمال البحث عن أجزاء تمثال بسماتيك الأول قريباً

دعاء محمود

كشف خالد أبو العلا، مدير عام آثار المطرية، عن تفاصيل مشروع وزارة الآثار لتطوير منطقة المطرية الأثرية، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال المرحلة الأخيرة لمتحف المسلة تمهيداً لافتتاحه خلال أكتوبر المقبل.

وأضاف أبو العلا لـ«المال»، أن المشروع يتضمن أيضاً تطوير منطقة شجرة مريم، والتى شهدت مرور العائلة المقدسة بها، وذلك من خلال تخفيض منسوب المياه الجوفية وتشغيل الشلال المتواجد بالشجرة مع وضع آثار جديدة بالموقع، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لاختيار القطع الأثرية وتحديد عددها.

وتابع أبو العلا أنه من المقرر وضع نظام مراقبة بالكاميرات لتسهيل عملية تأمين الموقع بالإضافة إلى تنفيذ كل قرارات الإزالة لأى تعديات بالمنطقة الأثرية وحدودها.

ولفت أبو العلا إلى أنه سيتم استكمال أعمال الحفائر الخاصة بمنطقتى مزرعة السجون الواقعة غرب مسلة المطرية والتى اكتشفتها بعثة من الوزارة وسوق الخميس وذلك بالتعاون مع هيئة الأوقاف المصرية، رافضاً تحديد حجم التكلفة الخاصة بمشروع التطوير.

وكانت وزارة الآثار، قد أعلنت أمس الأول عن إعدادها دراسة لمشروع تطوير منطقة المطرية بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والأثرية الهامة، خاصة أن المنطقة تحتوى على عدد كبير من المواقع الأثرية الهامة تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، الأمر الذى يتطلب حمايتها وصيانتها للحفاظ عليها.

وفى سياق متصل، قال أبو العلا إنه بصدد استكمال أعمال البحث والحفائر عن باقى أجزاء تمثال بسماتيك الأول والذى تم اكتشافه خلال شهر مارس الماضى بسوق الخميس من قبل البعثة الألمانية المصرية.

وكانت وزارة الآثار تعرضت لانتقادات حادة بعد قيامها باستخدام «لودر» فى عمليات الحفر المقترنة باستخراج تمثال بسماتيك الأول، والذى يعد من أضخم التماثيل التى ترجع إلى العصر المتأخر فى مصر.

ويخضع التمثال حالياً إلى أعمال الترميم فى المتحف المصرى بالتحرير، كما سيعرض مؤقتاً به لحين نقله إلى المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه فى منتصف عام 2018، وقد تمت عملية النقل بمساعدة إدارة النقل بالقوات المسلحة المصرية.