تفاصيل مشروعات نقل الكهرباء باستثمارات 18 مليار جنيه

عمر سالم:وقع المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء مع مجموعة من البنوك، ووكيلا عنهم بنك مصر بقيمة تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه.وأضاف عبدالرحيم أن تلك الخطة يتم تنفيذها من خلال صفقة تمويلية كبرى، حيث نجحت خمسة بنوك

عمر سالم:

وقع المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء مع مجموعة من البنوك، ووكيلا عنهم بنك مصر بقيمة تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه.

وأضاف عبدالرحيم أن تلك الخطة يتم تنفيذها من خلال صفقة تمويلية كبرى، حيث نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرامها تحت قيادة كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بصفتهما وكيلا للتمويلات, ويساهم معهم كل من بنك قطر الوطنى الأهلى QNP والبنك العربى الإفريقى الدولى AAIB والبنك التجارى الدولى CIB.

وتتمثل مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء فالتالى:

توسيع وإنشاء 15 محطة بسعة 500/220 كيلو فولت بأستثمارات 5.5 مليار جنيه ، إنشاء حوالى 2000 كم متر خطوط بجهد 500 كيلو فولت بأستثمارات تصل إلى 7.5 مليار جنيه.

إضافة سعات لمحطات محولات جهد عالى بتكلفة 394 مليون جنيه، إنشاء 4 محطات محولات بجهد 220 / 66 كيلو فولت بقيمة 780 مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء 3 محطات محطات متنقلة جهد 220 / 66 كيلو فولت 87 مليون جنيه.

كما سيتم إضافة 26 محولا بسعة 175 ميجا فولت أمبير بقيمة 414 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء 26 محول أخرى بسعة 125 ميجا فولت أمبير باستثمارات 128 مليون جنيه، كما ستقوم شركة نقل الكهرباء بتنفيذ 100 محول بسعة أصغر تصل إلى 40 ميجا فولت أمبير باستثمارات 400 مليون جنيه.

وأوضح عبدالرحيم أنه سيتم أيضا إضافة خلايا جديدة بجهد 220 و66 كيلو فولت بقيمة 380 مليون جنيه، كما سيتم إحلال وإنشاء 20 كابلا وخطا بجهد 220 كيلو فولت بتكلفة نحو 2 مليار جنيه، وأخيرا سيتم إنشاء وإحلال 15 خطا وكابلا بجهد 66 كيلو فولت باستثمارات 394 مليون جنيه، ليصل إجمالى استثمارات المشروعات إلى 18 مليار جنيه.

وأضاف أن مدة التمويل للقرضين تصل إلى 15 عام تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاقية التمويل بفترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات، وفترة سداد 12 سنة، وسعر الفائدة تصل إلى حوالى 18.75% تتحمل وزارة المالية منها نسبة 12% سنويا على مدار عمر التمويل.