تفاصيل مشروعات توزيع الكهرباء باستثمارات 19.4 مليار جنيه

عمر سالموقع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير شبكة توزيع الكهرباء ووكيلاً عنهم البنك الأهلى المصرى بقيمة تصل إلى حوالى 19.4 مليار جنيه.وتتضمن الخطة على مدار ثلاثة أعوام إنشاء وتوسيع عدد من الموزعات والمحولات وكذلك خطوط وكابلات نقل الطاقة عل

عمر سالم

وقع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير شبكة توزيع الكهرباء ووكيلاً عنهم البنك الأهلى المصرى بقيمة تصل إلى حوالى 19.4 مليار جنيه.

وتتضمن الخطة على مدار ثلاثة أعوام إنشاء وتوسيع عدد من الموزعات والمحولات وكذلك خطوط وكابلات نقل الطاقة على الجهدين المتوسط والمنخفض باَلإضافة إلى تركيب العدادات الذكية والشبكات المرتبطة بها.

وأضاف دسوقي أن تلك الخطة يتم تنفيذها من خلال صفقة تمويلية كبرى حيث نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرامها تحت قيادة كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بصفتهما وكيلا للتمويلات ,ويساهم معهم كل من بنك قطر الوطنى الأهلى QNP والبنك العربى الإفريقى الدولى AAIB والبنك التجارى الدولى CIB.

وتتمثل مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء في التالى: أنه تم البدء فى ضخ نحو 7.8 مليار جنيه بداية من العام المالى المنتهي 2016 /2017، على أن يتم ضخ نحو 11.6 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2017 /2018، ليصل الإجمالى إلى 19.4 مليار جنيه.

وتشمل خطة التطوير حوالي 9000 محول و5000 كشك كهرباء 3555لوحة جهد منخفض، و2337 لوحة جهد متوسط وحوالي أكثر من مائتي الف عمود كهرباء ، ونحو 99 موزع كهرباء ونحو 2100 سكينة كهرباء.

وأضاف أن مدة التمويل للقرضين تصل إلى 15 عام تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاقية التمويل بفترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات، وفترة سداد 12 سنة، وسعر الفائدة تصل إلى حوالى 18.75% تتحمل وزارة المالية منها نسبة 12% سنوياً على مدار عمر التمويل.



