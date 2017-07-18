تفاصيل مشروعات الكهرباء الممولة بقرض 37 مليار جنيه

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عقد قرض بقيمة 37 مليار جنيه لتنفيذ أكبر خطة لتطوير شبكات النقل والتوزيع بالقاعة الكبرى بمبنى وزارة الكهرباء.

وحضر التوقيع هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، ورئيس بنك مصر محمد الإتربي، وممثل عن البنك التجاري الدولي، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لكهرباء مصر، و المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وسيشمل المشروع الذى سيتم تمويله من القرض، توسيع وإنشاء 15 محطة جهد 500/220 ك.م ، إنشاء حوالي 2000 كم خطوط جهد 500 ك.م، إنشاء 4 محطات جهد 220/66 ك.م، إضافة سعات لمحطات محولات جهد عالي، إنشاء 3 محطات متنقلة جهد 220/66، إضافة 26محول سعة 175م.ف.أ، إضافة 26محول سعة 125 م.ف.أ .

كما سيتم إضافة 100 محول سعة 40م.ف.أ، إضافة خلايا جديدة جهد 220،66 ك.ف، إنشاء وإحلال 20 خط كوابل جهد ك.م، إنشاء وإحلال 15 خط كوابل جهد 66ك.ف، وكانت التكلفة الإجمالية 18 مليار جنيه.

يذكر أن وزير الكهرباء، شهد اليوم، مراسم توقيع قرض لتطوير محطات النقل و التوزيع بحضور المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وممثلي الـ 5 بنوك المسئولة عن تمويل الجزء الخاص بتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.

ووقع المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع البنوك المسئولة عن تمويل الجزء الخاص بتطوير شبكات النقل على مستوى الجمهورية.

