تفاصيل مشروعات التموين فى 9 محافظات

المشروعات تقدر تكلفتها بـ 250 مليون جنيه لكل منها.. وتطرح على المستثمرين فى مؤتمر الشهر الحالى محمد مجدى كشفت وزارة التموين والتجارة عن تفاصيل المشروعات التى تعتزم تنفيذها فى 9 محافظات، لطرح منتجات غذائية واستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة، بعد استعادة عدد كبير من الأراضى التابعة للدولة ضمن الحملة

المشروعات تقدر تكلفتها بـ 250 مليون جنيه لكل منها.. وتطرح على المستثمرين فى مؤتمر الشهر الحالى

محمد مجدى

كشفت وزارة التموين والتجارة عن تفاصيل المشروعات التى تعتزم تنفيذها فى 9 محافظات، لطرح منتجات غذائية واستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة، بعد استعادة عدد كبير من الأراضى التابعة للدولة ضمن الحملة التى قامت بها خلال الفترة الماضية لاستردادها من واضعى اليد.

وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريح لـ«المال»، إن المشروعات الجديدة تتضمن إنشاء أسواق نموذجية، تشمل قطاعات الخضر، والفاكهة، واللحوم، والأسماك، ومناطق لوجيستية أخرى، تخدم عمليات التبريد، والتجميد، لضمان صلاحية المنتجات، وتوافرها طوال العام، فضلا عن مراكز تجارية متكاملة.

وأوضح أن المشروعات فى 9 محافظات أبرزها الدقهلية، والأقصر، والسويس، وقنا، والفيوم، وأسيوط، وتتراوح مساحة كل مشروع من 15 إلى 20 فداناً لكل محافظة.

وكشف مصدر بجهاز تنمية التجارة الدخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ«المال»، أن تكلفة تنفيذ المشروع الواحد لن تقل عن 250 مليون جنيه، موضحا أن المشروعات ستعرض على المستثمرين المحليين والأجانب خلال مؤتمر مزمع عقده خلال شهر يوليو الحالى.

وتعد تلك هى المرة الأولى التى تقوم فيها الحكومة بإنشاء مناطق لوجيستية مخصصة للخضر والفاكهة، لمواجهة الارتفاعات السعرية الحالية، التى نتجت عن القرارات الإصلاحية الأخيرة.

وذكر المصدر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قام خلال الثلاثة أعوام السابقة بطرح عدد من المناطق التجارية الكبرى، فى المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومدينة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، ومحافظة القاهرة، واستغلت بمعرفة كبرى السلاسل التجارية، من بينها كازيون، وكارفور.

يشار إلى أن على المصيلحى، وزير التموين، قال فى تصريحات صحفية إن رئيس الجمهورية وافق على خطة الوزارة لإقامة مناطق لوجيستية للخضراوات والفاكهة فى 9 محافظات، بهدف خفض أسعارها بنسبة تصل إلى %30، وإنشائها خلال أغسطس المقبل.

وأعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن خطة خمسية تتضمن إقامة مناطق تجارية ولوجيستية بمختلف محافظات الجمهورية، لكن لم يُعمل عليها بالشكل الجدى نتيجة الأزمات التى عانت منها البلاد خلال الفترة الماضية، ووجود تعديات على الأراضى التى تقام عليها تلك المشروعات.