تفاصيل مشاركة «هيئة الدواء» في جلسة «الصناعات الطبية: التحديات والفرص»

شارك الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، في جلسة “الصناعات الطبية والدوائية: التحديات والفرص”، والتي عقدت في إطار النسخة السادسة من مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، التي انطلقت أمس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأدار الجلسة الإعلامي أحمد عبدالصمد، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، ود. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، ود. شرين عباس حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو، وعدد من المتحدثين من العاملين في الشأن الدوائي.

وفي مستهل كلمته؛ أكد د. أيمن الخطيب، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في كافة المجالات، وقامت بمشروعات قومية كبيرة، وأشار إلى أن التخطيط الجيد أدى إلى تطوير البنية التحتية بكافة المجالات.

وحول مقومات صناعة الدواء في مصر؛ أكد الخطيب أن هيئة الدواء المصرية تعمل على دعم صناعة الدواء، والشركات العاملة في هذا المجال، وتضعها على رأس أولوياتها.

وأوضح أن هيئة الدواء المصرية تعمل على تطوير المعامل الرقابية والمعمل المرجعي، والعديد من الوحدات المعملية والإدارية.

وأشار إلى أنه يتم العمل كذلك على تطوير البنية التحتية للهيئة، من خلال الانتهاء من تطوير المقرات رئيسية، والفرعية بالمحافظات، وتطوير قاعات الاجتماعات والمحاضرات.

وأشار إلى ما تم من خطوات لتطوير البنية التشريعية، كونها أحد أساسيات وجود منظومة صحية متكاملة الأدوار، مثل إصدار القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، الخاص بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وكذلك القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ثم صدور لائحته التنفيذية، والقانون رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والقانون ٨ لسنة ٢٠٢١ الخاص بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

هيئة الدواء: إصدار أكثر من 25 قرارًا وزاريًا لتنظيم السوق المصري

وأوضح نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة أصدرت أكثر من 25 قرارًا وزاريًا لتنظيم سوق الدواء المصري، وكذلك صدور أكثر من 45 دليل تنظيمي، وأكثر من 10 دلائل إرشادية.

وحول التكنولوجيا الرقمية؛ أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي في جميع المجالات وكافة الخدمات التي تقدمها، ولذلك كان لزاما علينا العمل على التحول الرقمي في الهيئة، وإطلاق العديد من المنصات الإلكترونية.

وأضاف أنه تم تطوير الموقع الرسمي للهيئة، كذلك سجل الشركات الإلكتروني، وقاعدة بيانات الأدوية المصرية المسجلة بالهيئة، وميكنة أعمال رفع واستلام الملفات من الشركات، وميكنة أعمال دورة العمل الداخلية لإدارة مستحضرات التجميل عبر egy cosms، وكذلك إطلاق منصة medevice لميكنة كافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، وPROMAT التي تعمل على ميكنة رفع طلبات وملفات الشركات، وميكنة دورة العمل الداخلية لإدارة الرقابة على مواد التسويق والإعلام، والمنصة الإلكترونية LOT Release، والتي تعمل على ميكنة إدارة الإفراج عن التشغيلات ،والتواصل بينها وبين إدارة التفتيش وإدارة النواقص، إلى جانب شركات وموزعي الأدوية، وكذلك تطبيقات دوانا، وpricing، وشبابيك الهيئة، وbox inquiries، وnaming inquiries للاستعلام عن أسماء البطاقات.

جانب من الجلسة بمشاركة هيئة الدواء المصرية

وأوضح أنه في إطار اهتمام الدولة بتخريج كفاءات واعدة تبني مصر بالعلم، تعمل الهيئة بالتعاون مع جميع الجهات البحثية على تدريب جميع كوادرها والعاملين بها، مضيفًا أنه في ضوء ذلك أنشأت الهيئة مركز التطوير المهني المستمر في ٢٠٢٠، وذلك لتقديم التدريب المستمر للعاملين بالهيئة، وكذلك العاملين بقطاع الصناعات الصيدلية والباحثين والأكاديميين وطلبة الدراسات العليا، ومقدمي الخدمات الصحية، ويستفيد من هذا المركز المصريين وغير المصريين.

مركز التطوير المهني المستمر قدم منذ إنشائه أكثر من 100 برنامج تدريب داخلي

وأشار نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن مركز التطوير المهني المستمر قدم منذ إنشائه أكثر من 100برنامج تدريب داخلي، وما يقرب من150خارجي، وتم خلالها تدريب أكثر من 2000 متدرب.

وقال: إن الشركات التي تتعامل معها الهيئة، ٣ أنواع، وهي: العالمية والمحلية والصغيرة والمتوسطة، وأن الهيئة تعمل على توطين الصناعات الدوائية داخل مصر، وكذلك فتح الأسواق الخارجية والتصدير.

وحول جهود الهيئة في توطين اللقاحات، أكد أن هيئة الدواء المصرية منحت رخصة الاستخدام الطارئ للقاح “سينوفاك/فاكسيرا” وهو أول لقاح منتج محليا، بالتعاون بين الهيئة ووزارة الصحة والسكان وشركة فاكسيرا، كما تم اختيار مصر ضمن أول ٦ دول إفريقية لتلقي التكنولوجيا اللازمة لإنتاج لقاحات “mRNA”، وتصنيع وتوفير كافة مستحضرات بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد محليًا.

الهيئة تمكنت من الحصول على 5 اعتمادات دولية

وأكد أن الهيئة تمكنت من الحصول على 5 اعتمادات دولية، حيث انضمت مصر للتحالف الدولي لتنظيم الرقابة على مستحضرات التجميل، وإلى التحالف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية، والبرنامج الدولي لمراقبة الدواء، كذلك الانضمام للمجلس الدولي لتنسيق وتوحيد المتطلبات الفنية للتسجيل، وأخيرًا اجتياز هيئة الدواء المصرية الاعتماد المقدم من منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات، ووصولها إلى مستوى النضج الثالث.