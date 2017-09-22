تفاصيل مشاركة نائب وزير السياحة في اليابان

المال- خاص خلال مشاركتها فى اجتماعات المائدة المستديرة لوزراء السياحة فى العاصمة اليابانية طوكيو، نيابة عن يحيى راشد وزير السياحة، أكدت الدكتورة عادلة رجب، نائبة وزير السياحة، أن أهمية السياحة لا تكمن فقط في خلق فرص عمل وتحقيق المساواة في الفرص، لكنها تكمن في تحقيق تنمية مجتمعية من خلال إدما

المال- خاص

خلال مشاركتها فى اجتماعات المائدة المستديرة لوزراء السياحة فى العاصمة اليابانية طوكيو، نيابة عن يحيى راشد وزير السياحة، أكدت الدكتورة عادلة رجب، نائبة وزير السياحة، أن أهمية السياحة لا تكمن فقط في خلق فرص عمل وتحقيق المساواة في الفرص، لكنها تكمن في تحقيق تنمية مجتمعية من خلال إدماج المجتمع المحلي في الأنشطة المتعلقة بالسياحة، والمساهمة في تمكين المرأة وتوفير النقد الاجنبي، وهو ما يؤدى بدوره لتحقيق ما نسميه المحرك الرئيسي لدعم السلام الاجتماعي وتحقيق السعادة بين الأفراد.





كما أشارت الدكتورة عادلة، في كلمتها، إلى أن وزارة السياحة تعمل في إطار خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة (رؤية 2020- 2030 للتنمية المستدامة)، والتى كانت السياحة أحد أهم المحاور الاقتصادية المهمة بها، مشيرة إلى ما ورد بهذه الإستراتيجية من ضرورة العمل على إنشاء منتجعات وأماكن سياحية تحافظ على البيئة، سواء لتحقيق كفاءة في الموارد أو للحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكدة أن هذه الخطوات تتم بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يسهم في الترويج للمقاصد السياحية المختلفة للعمل على زيادة الحركة السياحية بما يكفل تحقيق النمو الاقتصادى ويؤدى بدوره لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضحت الدكتورة عادلة أن وزارة السياحة بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة بذلت جهودًا حثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أنه كانت هناك بعض التحديات التي تسعى الوزارة للتغلب عليها، وذلك بالتعاون مع المستثمرين وخبراء السياحة.

وأكدت، خلال كلمتها، ضرورة دعم السفيرة مشيرة خطاب في ترشحها لمنصب مدير اليونسكو؛ لما يمكن أن تحققه من خلق تناغم بين الثقافات المختلفة والمحافظة على التراث.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات المائدة المستديرة لوزراء السياحة تعقدها منظمة السياحة العالمية، والتي أدارتها انيتا منديراتا مستشار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على هامش فعاليات معرضJATA EXPO الذى يعقد خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر 2017 وحضرها ١٧ مشارك، منهم ٩ وزراء سياحة اليابان و باراجواي، والفلبين، وجنوب أفريقيا، وتايلاند، وأوزباكستان وماليزيا و لتوانيا ، وكمبوديا ومدير هيئة السياحة في فرنسا، ومدير إدارة السياحة في استراليا و رئيس المجلس العالمى للسياحة والسفر و نائب أمين عام منظمة السياحة العالمية لآسيا و منطقة الباسيفيك، وممثلون من القطاع الخاص الياباني ومسئولو الفنادق والقطارات وهيئة السياحة اليابانية.

ويعد معرضJATA EXPO من أكبر المعارض السياحية الدولية وتشارك فيه وزارة السياحة بجناح لهيئة تنشيط السياحة ومصر للطيران ومصر للسياحة وعدد من شركات السياحة المصرية.