تفاصيل مشاركة ملاحة الإسكندرية في الفوناسبا بدبي

السيد فؤادشارك وفد من غرفة ملاحة الإسكندرية برئاسة محمد مصيلحي، بمؤتمر المنظمة البحرية العالمية لسماسرة السفن والوكلاء الملاحيون (FONASBA) الفوناسبا، خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر2017 بفندق انتركونتيننتال دبي. شارك في الوفد وليد بدر الأمين العام للغرفة، المهندس مدحت القاضي، محمد العنتبلي

السيد فؤاد

شارك وفد من غرفة ملاحة الإسكندرية برئاسة محمد مصيلحي، بمؤتمر المنظمة البحرية العالمية لسماسرة السفن والوكلاء الملاحيون (FONASBA) الفوناسبا، خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر2017 بفندق انتركونتيننتال دبي.

شارك في الوفد وليد بدر الأمين العام للغرفة، المهندس مدحت القاضي، محمد العنتبلي أعضاء مجلس الادارة، علاوة على مشاركة اللواء محمود حاتم القاضي رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية.

وطرح محمد مصيلحي رئيس مجلس الإدارة و الوفد المصاحب له مع جوناثان ويليام مدير عام المنظمة البحرية العالمية (FONASBA) قضايا بينها ما يتعلق بتكييف معيار الجودة للفوناسبا مع المواني المصرية، وأهمية التنسيق فيما يخص إدراج كافة المستندات و الممارسات الخاصة بالموانئ المصرية و كذا قناة السويس علي الموقع الالكتروني للمنظمة، كما هو متبع مع باقي موانئ العالم.

وناقش الوفد أهمية الموافقة والتأكيد علي منح معايير الجودة للفوناسبا لكافة التوكيلات الملاحية المصرية وعضو منظمة الفوناسبا والحاصلة علي شهادة الجودة ISO 9001، حيث أنه يعد بندا إلزاميا لجميع وكلاء الشحن بمصر، باعتبارها تتوافق مع معايير الجودة للفوناسبا

وناقش الوفد إمكانية استخراج شهادة من منظمة الفوناسبا بذلك، من أجل دعم سبل النقل البحري ودعم التجارة العربية وفرص تنميتها من خلال التعاون بين الطرفين تحقيقا لمصالح أعضاء الغرفة.



وتقوم المنظمة البحرية العالمية (FONASBA)الفوناسبا بتنظيم هذا المؤتمر سنويا بحضور عددا من وكلاء السفن و الشحن الأعضاء بمنظمة الفوناسبا بمختلف دول العالم.

و يأتي هذا المؤتمر في الخطوات الكبيرة التي تشهدها الموانئ العالمية ودعما لفرص النقل البحري مستقبلا.

وناقش المؤتمر طرق حجز السفينة داخل وخارج الميناء، وترتيب الطيار وخدمات القارب، علاوة علي ذلك التاكد من أن وثائق السفينة تتوافق مع اللوائح الدولية من قبل التفتيش الجمركي، وإعداد تقرير الحجر قبل الوصول الذي يقدم تفاصيل الطاقم و الطريق السابق للسفينة و حالات الوفيات أو أمراض قد تحدث خلال الرحلة .

