تفاصيل مشاركة ملاحة الإسكندرية في الفوناسبا بلندن

شارك محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، بالإجتماع النصف سنوي للمنظمة البحرية العالمية الفوناسبا (FONASBA) بصفته نائب رئيس المنظمة البحرية العالمية الفوناسبا (FONASBA ) عن أفريقيا.

جاء ذلك عبر بيان أصدرته غرفة ملاحة الإسكندرية، مؤكدة أن الاجتماع كان أمس ” الثلاثاء ” 7 مارس الجاري بلندن.

جاء ذلك بحضور JAVIER DVLCE رئيس المنظمة البحرية العالمية الفوناسبا (FONASBA)، وعزيز منتراش الرئيس السابق للمنظمة، كما شارك جوناسان ويليام مدير عام المنظمة، بالاضافة الى نواب رئيس المنظمة، وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة من مختلف دول العالم.

علي جانب أخر تم عرض و مناقشة خطة العمل لأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة خلال الفترة المقبلة، وكذا القوائم المالية للمنظمة لعام 2023، وبالإضافة إلي إنضمام عددا من الدول الاخري لعضوية المنظمة، فضلا عن إعتماد دول جدد من أعضاء المنظمة لترخيص معايير الجودة من منظمة الفوناسبا العالمي ( FONASBA Quality Standard Accreditation) .

كما تم مناقشة الترتيبات الخاصة بالإجتماع السنوي للمنظمة البحرية الدولية الفوناسبا(FONASBA) لعام 2023، والذي سيعقد بدولة الأردن خلال النصف الأول من شهر أكتوبر2023 بدلا من دولة البحرين.

وجدير بالذكر أنه من المتوقع عقد الإجتماع السنوي للمنظمة البحرية الدولية الفوناسبا(FONASBA) لعام 2024 ، إما بدولة اليونان أو تركيا، والذي سيتم دراسته وتحديده خلال الاجتماع المقبل للمنظمة.