تفاصيل مشاركة سامسونج للإلكترونيات في كايرو آي سي تي‎

المال ـ خاص:تستعرض شركة سامسونج مصر للإلكترونيات على هامش مشاركتها خلال العام الحالى فى معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات، أحدث ابتكاراتها وحلول التكنولوجية للمستهلكين والشركات ومنها حلول اللافتات الذكية والشرح الرقمية.ومن أحدث منتجاتها هاتف جالاكسي Note 8 وساعات سامسونج الرقمية والكاميرات 36

المال ـ خاص:

تستعرض شركة سامسونج مصر للإلكترونيات على هامش مشاركتها خلال العام الحالى فى معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات، أحدث ابتكاراتها وحلول التكنولوجية للمستهلكين والشركات ومنها حلول اللافتات الذكية والشرح الرقمية.

ومن أحدث منتجاتها هاتف جالاكسي Note 8 وساعات سامسونج الرقمية والكاميرات 360 درجة، وركن ترفيهي لنظارات الواقع التخيلي Gear VR، أحدث تلفزيونات Q-LED ، إلى جانب حلولها الذكية لقطاع الضيافة، ومنها Hotel TV التي تساعد على إدارة المحتوى الترفيهي في الغرف، بالإضافة لحلول التحكم الآلي في كافة المرافق والمنشآت الفندقية.

وقال جي هوان لي، رئيس سامسونج الكترونيكس مصر، “إنّ معرض Cairo ICT يوفر لنا بيئة ملائمة لاستعراض أحدث منتجاتنا وحلولنا لقطاع الأعمال وأحدث ابتكارات سامسونج لعملائنا في السوق المصرية، ففي العالم الرقمي الذي نعيش فيه، تعمل هذه المعارض والمنتديات الإقليمية كمنصة هامة تجمع العارضين والزائرين، بما يساعد على بناء علاقات عمل مثمرة مع العملاء الحاليين والمرتقبين وتوثيق تلك العلاقات من عام لآخر، عن طريق الاتصال وجهاً لوجه بين كل المهتمين بعالم التكنولوجيا والمنتجات الرقمية المتطورة”.



وأكد شريف بركات، نائب رئيس سامسونج الكترونيكس مصر: “تُعد الشركات في كل القطاعات الاقتصادية بمثابة القوة الدافعة للنمو الاقتصادي، ونحن في سامسونج الكترونيكس ندرك الطبيعة النشطة للشركات في إطار سعيها لتلبية احتياجاتها المتنوعة بهدف النمو والتطور، ولهذا السبب تستثمر سامسونج كل عام بكثافة في قطاع البحوث والتطوير، للوصول إلى الحلول والمنتجات التي تدعم نمو الشركات وقطاعات الأعمال المختلفة. إنّ عملائنا يشغلون دائماً مركز اهتمامنا والأولوية القصوى لكل ما نمارسه من أنشطة، لذا نسعى جاهدين لتوفير تجربة استثنائية لهم جميعاً”.





