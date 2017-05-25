تفاصيل مسلسل عشم إبليس على MBC مصر فى رمضان

محمد فتحى هل تصل الأم إلى مرحلة تكره فيها ابنها وتتآمر عليه؟ ما الذى يصل بشاب إلى مرحلة من الضياع، لا يعرف بعدها التمييز بين من يريد تصفيته ومن يقف إلى جانبه؟ هل تتحول الحياة في لحظة إلى غابة، يصعب…

محمد فتحى هل تصل الأم إلى مرحلة تكره فيها ابنها وتتآمر عليه؟ ما الذى يصل بشاب إلى مرحلة من الضياع، لا يعرف بعدها التمييز بين من يريد تصفيته ومن يقف إلى جانبه؟ هل تتحول الحياة في لحظة إلى غابة، يصعب العيش فيها لأسباب غامضة؟ هذا جانب من الأسئلة التي تطرحها الدراما الاجتماعية التشويقية “عشم إبليس” للكاتب تامر ابراهيم والمخرج إسلام خيرى، الذى تعرضه “MBC مصر” في رمضان. يطرح العمل فكرة الصراع المزمن بين الخير والشر، وبين القيم والأخلاق من جهة والطمع والانتهازية من جانب آخر، مضيئاً على كوامن النفس البشرية وما تعيشه من ضغوط الحياة اليومية، واعتبار الكثيرين أن المال والثروة هما الأساس، ولا يتوانون عن فعل أي شيء من أجله، حتى لو وصل الأمر إلى حد التصفية الجسديّة لأقرب المقربين منهم، خصوصاً عندما تصل الأنانية إلى أقصى حدودها ويملأ الطمع القلوب والعقول.



عمرو يوسف… حياة بلا ذاكرة وغموض وعلاقات متشابكة





يقول عمرو يوسف إنه يؤدي شخصيّة مروان الذي يصطدم بحدث يغير مجرى حياته، عندما يفقد الذاكرة، ويحاول أن يبدأ حياة جديدة لكنه سيكتشف في هذه الأثناء أن الماضي بمشاكله سيظل يطارده، فهل سينجح في البدء بحياة جديدة أم سيكون هذا الأمر هو عشم إبليس في الجنة؟”. ولفت إلى أن العلاقات الموجودة في المسلسل جديدة وغريبة ومختلفة عن أي عمل درامي آخر، إذ إنها المرة الأولى التى نرى فيها أماً تكره ابنها وتحقد عليه، من دون أن نعرف السبب في المرحلة الأولى وأخ يسعى لتصفية أخيه، وذلك في قصص متشابكة ومشوقة وفي إطار بسيط من دون مشاهد قتل وإجرام وعنف ودماء”، شارحاً أن التناغم الذي يقدمه المخرج إسلام خيري ذكي وبسيط، وأنه يتوقع أنه سيكون عند حسن ظن الناس.

ريم مصطفى.. شخصية غريبة بأكثر من وجه





تطلّ ريم مصطفى في شخصيّة غامضة، يصعب اكتشاف ما إذا كانت طيبة أم شريرة. وتقول ريم إن شخصية دينا وهي زوجة مروان، شخصية مختلفة عن أدوارها السابقة، وستكون بالفعل محيرة للناس، إذ سيتعاملون معها على أنها شريرة ثم يبدأون التعاطف معها في ما بعد لظروف معينة، ثم يكرهونها مرة أخرى، فهي صاحبة وجهين لا تعرف أيهما الحقيقي، وهو ما سوف يتعرف عليه الجمهور في سياق الأحداث. وأشارت إلى أنها ستكون جزءا من الغموض في العمل، وسيسأل المشاهد نفسه هل هي ضحية أم جلادة، وستبقى في جزء من الشخصية تحمل شيئاً من الشر، إلى أن يعرف الجمهور لاحقا أن الشر مبرر وليس مجانيّاً. وعن علاقتها بالممثلة دلال عبد العزيز، قالت إنها ستكون حماتها والدة مروان، وعلاقتهم تشوبها المصلحة، موضحة أن التحولات في الشخصية وعلاقاتها تبدأ منذ الحلقة الأولى”.

المخرج إسلام خيري… بين الرغبة في تطهر البطل من الخطايا أو الغرق فيها أكثر!





يحرص المخرج إسلام خيري على التنويع في اختياراته الدرامية، فحيناً يخوض تجربة الكوميديا وأحياناً تجربة التراجيديا، ومرة ثالثة تجربة الأكشن والتشويق. وهنا يجمع بين التشويق والغموض من دون أن يهمّش الجانب الرومانسي من الحكاية. وقال خيرى إن العمل يمزج بين ألوان مختلفة، والنقطة المشتركة فيها هي الغموض، شارحاً أن القصة تتحدث عن طبيب تجميل فقد الذاكرة في حادثة معينة، وعاد بعد الغيبوبة فاقداً للذاكرة تماماً، لا يعرف شيئاً عن ماضيه ولا عن شخصيته ولا عن الناس المحيطين به، لا يعرف أصحابه من أعدائه، خصوصاً أنه رجل لم يكن ماضيه ناصعاً بل كان مليئاً بالشر وأذية الناس كما سيتضح من القصة. ويبقى السؤال، هل يرغب مروان في أن يتطهر من خطاياه الماضية، وهذا كان له أسباب دفعته لأن يكون هذه الشخصية صعبة المراس”. وعن الشخصيات المؤثرة في الأحداث، يقول خيري إن البطل يلتقي دوماً أشخاصاً نسيها، وكل منهم مؤثر في حياته، ونتعرف على قصته معه، وهذه الناس تربط بين الماضي والحاضر، كما سيكتشف كذب المعلومات التي قيلت له من والدته، وزوجته وشريكه وشقيقه، ثم من الشخصيّة الأكثر غموضاً رنا ووالدها. يذكر أن مسلسل “عشم إبليس” يضم نخبة من الممثلين منهم عمرو يوسف، ريم مصطفى، دينا الشربيني، دلال عبد العزيز، أحمد بدير، خالد كمال، نهى عابدين، مريم حسن، ضياء عبد الخالق، ولاء الشريف وآخرين.