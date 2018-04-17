تفاصيل مساهمات الخزانة فى الهيئات والشركات بالعام المالى الجديد

أحمد اللاهونى: قدرت الحكومة حجم الاعتمادات المدرجة بمشروع موازنة العام الجديد 2018/2019 لحيازة الأصول المالية بنحو 24 مليار جنيه و620 مليونا، مقابل 16 مليارا و567 مليونا فى السنة المالية 2017/2018، بزيادة قدرها 8 مليارات و53 مليونا. وتمثل "حيازة الأصول المالية" مساهمات الخزانة العامة ف

أحمد اللاهونى:

قدرت الحكومة حجم الاعتمادات المدرجة بمشروع موازنة العام الجديد 2018/2019 لحيازة الأصول المالية بنحو 24 مليار جنيه و620 مليونا، مقابل 16 مليارا و567 مليونا فى السنة المالية 2017/2018، بزيادة قدرها 8 مليارات و53 مليونا.

وتمثل “حيازة الأصول المالية” مساهمات الخزانة العامة فى بعض الهيئات الاقتصادية والشركات التى تعانى خللا فى هياكلها التمويلية.

ووفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة، تمثلت مساهمات الخزانة فى بعض الهيئات الاقتصادية كالتالى: 2 مليار جنيه و399 مليونا لهيئة السكك الحديد، و2 مليار و35 مليونا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومليار و690 مليونا للمتحف المصرى الكبير.

وأشار البيان المالى، إلى أن مساهمات الخزانة فى الشركات القابضة جاءت كالتالى: مليار و600 مليون جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج، و730 مليونا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومليار للشركة القابضة لكهرباء مصر”مشروعات الطاقة البديلة”، و275 مليونا للشركة القابضة لكهرباء مصر “مديونية هيئة كهربة الريف”.

يشار إلى أن عمرو الجارحي، وزير المالية، ألقى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 والذي تضمن الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي، وأهم الافتراضات التي بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة لأهم البرامج الاجتماعية والسياسات التي تعكسها الموازنة، كما ألقى الضوء على السياسات التي نُفذت في السنوات السابقة.