تفاصيل مزاد الأقطان المقام بسموحة بالوجه البحرى على 146 ألف قنطار (مستند)

عقدت شركة “مصر لحليج الأقطان” الثلاء 13 ديسمبر، مزاد لبيع كميات من الأقطات بالوجه البحرى، بمركز تحكيم القطن فى منطقة سموحة بالإسكندرية، وذلك على نحو 146 ألف قنطار، بواقع 116 ألف كيس.

وحسب بيانات شركة مصر لحليج الاقطان، فقد فازت شركة أبو مضاوي لتجارة وتصدير الاقطان بمزاد البحيرة من صنف جيزة 94 بسعر تراوح من 10650 جنيه إلى 1086 جنيه، وبكميات بلغت 4.5 ألف قنطار بما يعادل قرابة 47 مليون جنيه.

بينما فازت شركة نيل مصر لتصدير الاقطان بنحو 197 قنطار بالبحيرة بسعر يصل يصل الى 12.5 ألف جنيه، بينما فازت شركة أبو مضاوي بنحو 615 قنطار من صنف جيزة 96 بالبحيرة بسعر وصل الى 12.1 ألف جنيه.

بينما فازت شركات مصر لتصدير الاقطان والكان، والاخلاص ونيل مصر والمجد بأصناف 86 بالبحيرة أيضا وبكميات بلغت 14 ألف قنطار، وبسعر تراوح من 10 ألف و600 جنيه إلى 10 ألف و800 جنيه للقنطار.

كما فازت شركات المجد، ومصر وأبو مضاوي والاخلاص، والكان بكميات تصل الى 6.9 ألف قنطار، وبأسعار تراوحت من 11 – 11.2 ألف جنيه للقنطار.

بينما تم التزايد على صنف جيزة سوبر 96 بمحافظة الغربية، باجمالي كميات بلغت 4.8 ألف جنيه، بسعر بلغ من 11.1 ألف جنيه إلى 11.6 ألف جنيه، وذلك على شركات أبو مضاوي، والمعداوي، والكريم، والياسمين، والجزار، والرباعية ويارن والاخلاص لتصدير الاقطار.

كما تم بيع كميات من صنف جيزة 96 نحو 27.4 ألف قنطار، وذلك باسعار تصل الى 11 ألف جنيه، وذلك لصالح شركات الاخلاص، وأبو مضاوي، والنيل الحديثة، والعربية، والسيد عبدالفتاح، والمجد، والرضوان لتصدير الاقطان.

فيما فازت شركة مصر لتصدير الاقطان بكميات بلغت 610 قنطار من صنف يوبر 97 بسعر بلغ 1102 جنيه للقنطار.

فيما فازت عددا من الشركات بمحافظة الدقهلية أيضا صنف جيزة 94 بكميات بلغت 6 ألأف قنطار، وبأسعار تراوحت من 11- 11.2 ألف جنيه للقنطار.

وفازت شركات ابو مضاوي والاخلاص والكان بكميات من صنف صندف 92 بمحافظة دمياط بكميات بلغت 9220 وباسعار بلغت من 11.4 ألف جنيه الى 11.7 ألف جنيه للقنطار.

كما فازت شركات ابو مضاوي والتهامي والمجد ومصر لتصدير الاقطان بكميات بمحافظة المنوفية والبالغة 1962 قنطار وباسعار بلغت قرابة 11.1 ألف جنيه للقنطار.

بينما تم بيع قرابة 66.4 ألف قنطار بمحافظة كفر الشيخ، وذلك على عدددا من الشركات شملت النيل الحديثة، والمجد والاخلاص، ومصر لتصدير الاقطان، وأبو مضاوي، وبأسعار بلغت 12.5 ألف جنيه كحد أقصى و12.2 ألف جنيه كحد أدنى.

كانت ” المال” قد نشرت أمس توقع عددا من التجارة وصول سعر المزاد من 11.8 – 12.5 ألف جنيه للقنطار الواحد، وهي أسعار تقترب من نفس المزادات التي عقدت مؤخرا.

يذكر أن الاسبوع قبل الماضي قامت نحو 31 شركة عاملة فى نشاط تصدير الأقطان حصلت على 291 ألف قنطار عبر منظومة المزادات العلنية، منذ انطلاق الموسم فى منتصف أكتوبر الماضى.

وتشرف شركة مصر لحليج القطن على منظومة المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات “الزراعة” و”التجارة” و”قطاع الأعمال” و”جمعية القطن” و”لجنة تجارة القطن بالداخل”، و”هيئة تحكيم القطن”.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة، سجلت مساحة محصول القطن خلال الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى نحو 255 ألف فدان، بإنتاج كلى متوقع وصوله إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بالقطن العام الماضى سجلت نحو 336 ألف فدان، معظمها فى محافظات الوجه البحري، وحققت إنتاجية بلغت نحو 2.5 مليون قنطار.