تفاصيل مزاد الأقطان المزمع إقامته غدا بسموحة بالوجه البحرى على 146 ألف قنطار (مستند)

تعقد شركة “مصر لحليج الأقطان” غدا مزاد لبيع كميات من الأقطات بالوجه البحرى، بمركز تحكيم القطن فى منطقة سموحة بالإسكندرية، وذلك على نحو 146 ألف قنطار، بواقع 116 ألف كيس.

وحسب بيانات شركة مصر لحليج الاقطان، والتي حصلت ” المال ” عليها، فمن المقرر عقد مزاد على صنف جيزة 94 بالاسماعيلية بواقع 838 كيس.

كما سيتم تنفيذ عقد مزاد على صنف بدمياط بصنف جيزة 92، بواقع 7052 كيس، بالاضافة الى صنف جيزة 94 بالغربية بواقع 4194 كيس، بالاضافة الى 469 كيس صنف جيزة 97 بالغربية أيضا.

كما يشمل المزاد كميات بمحافظة الشرقية صنف جيزة 94 بواقع 7208 كيس، علاوة على تنفيذ مزاد بكميات محافظة البحيرة صنف جيزة 86، بواقع 15274 كيس ، وصنف جيزة 96 بواقع 582 كيس.

كما انه من المقرر اجراء مزاد على كميات بمحافظة الدقهلية صنف جيزة 94، بواقع 26 ألف كيس، وكذا بمحافظة كفر الشيخ باصناف جيزة 94 بواقع 42374 كيس، وجيزة 96 بواقع 9104 كيس.

وتوقعت مصادر وصول سعر المزاد المقبل من 11.8 – 12.5 ألف جنيه للقنطار الواحد، وهي أسعار تقترب من نفس المزادات التي عقدت مؤخرا.

يذكر أن الاسبوع قبل الماضي قامت نحو 31 شركة عاملة فى نشاط تصدير الأقطان حصلت على 291 ألف قنطار عبر منظومة المزادات العلنية، منذ انطلاق الموسم فى منتصف أكتوبر الماضى.

وتشرف شركة مصر لحليج القطن على منظومة المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات “الزراعة” و”التجارة” و”قطاع الأعمال” و”جمعية القطن” و”لجنة تجارة القطن بالداخل”، و”هيئة تحكيم القطن”.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة، سجلت مساحة محصول القطن خلال الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى نحو 255 ألف فدان، بإنتاج كلى متوقع وصوله إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بالقطن العام الماضى سجلت نحو 336 ألف فدان، معظمها فى محافظات الوجه البحري، وحققت إنتاجية بلغت نحو 2.5 مليون قنطار.