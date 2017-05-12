تفاصيل مراجعة صندوق النقد لخطة الإصلاح الاقتصادي المصرى

البنك المركزى يضع خفض التضخم كأولوية والصندوق يدعمه ميزانية العام المالى قوية وإقرار البرلمان لها يضع الدَّين فى مسار تنازلى الموافقة على قانونى الاستثمار والتراخيص تحفز فرص النمو الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج لتوفير وسائل النقل الآمنة هاجر عمراناختتم فريق من صندوق النقد الدو

البنك المركزى يضع خفض التضخم كأولوية والصندوق يدعمه

ميزانية العام المالى قوية وإقرار البرلمان لها يضع الدَّين فى مسار تنازلى

الموافقة على قانونى الاستثمار والتراخيص تحفز فرص النمو

الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج لتوفير وسائل النقل الآمنة



هاجر عمران

اختتم فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة كريس جارفيس، زيارته لمصر، أمس، والتى كانت قد بدأت فى 30 أبريل لمناقشة أولويات السياسة الخاصة بالمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق عبر التسهيل الممتد لثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

وقال جارفيس، فى البيان الختامى للزيارة، منذ قليل: توصَّل فريق خبراء من صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بدعم من ترتيب صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.





وأضاف أن الاتفاق ينتظر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كما أن إنجاز المراجعة يستتبعه توفير 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أى حوالي 1.25 مليار دولار، ليصل إجمالى ما صرَفه الصندوق لمصر إلى 4 مليارات دولار.

وأشار جارفيس إلى أن اتفاق الخبراء يؤكد ثقة موظفي صندوق النقد الدولي في استمرار تنفيذ برنامج السلطات المصرية، كما يشير إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد.

وأكد أن البنك سعيد بتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وخطوات تسهيل عمل المرأة خارج المنزل، لافتًا إلى توسيع برنامج التكافل والكرامة ليشمل 1.6 ملايين أسرة، أي ما يقرب من 8 ملايين نسمة، كما أن 92% من البرنامج يفيد النساء.

ولفت إلى أنه تم توسيع برنامج الوجبات المدرسية للأطفال ليشمل جميع المدارس الحكومية، وتنفق الحكومة على أكثر من برنامج لدعم دور حضانة، وتتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر لتوفير وسائل النقل الآمنة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تُعَدّ أساسية فى جهود الإصلاح الاقتصادي، وستحمي أكثر الناس ضعفًا.

وقال جارفيس إن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها السلطات جيدة مبدئيًّا، وكان لتحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاستمرار في إصلاح دعم الطاقة آثار كبيرة فى تعزيز الوضع المالى.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد حل مشكلة الفجوة فى أسعار صرف العملات الأجنبية ويتعافى نشاط السوق فيما بين البنوك، مشيرًا إلى أن مصر استعادت ثقة المستثمرين، كما هو واضح في الرغبة الكبيرة ببيع سندات اليوروبوند في مصر، يناير الماضى.

ونوَّه بتحويلات القطاع الخاص وزيادة محفظة الاستثمارات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية وهو مفتاح خلق فرص العمل يشهد انتعاشًا قويًّا، كما أن الصادرات زادت بشكل كبير.

وتابع أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بلغ 3.9% في الربع الأول من 2017، وانخفض العجز المالي الأولي بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر أن السلطات ترى خفض التضخم كأولوية رئيسية لحماية المواطنين في جميع أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن االصندوق يؤيد هذا الهدف حتى يصل إلى رقم أحادى على المدى المتوسط.

واستطرد: نحن واثقون من أن البنك المركزي لديه الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك، كما نثني على البنك المركزي للحفاظ على نظام سعر الصرف المتغير والحفاظ على احتياطيات رسمية كافية.

وأضاف جارفيس أن وزارة المالية وضعت موازنة قوية جدًّا، وإذا أقرّها البرلمان فإنه سيضع الدين العام على مسار تنازلى واضح ومستدام.

وقال: نرحب بخطط رفع معدل ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة على مدى الـ3 سنوات ضمن برنامج الإصلاح، إلى جانب التقدم الجيد فى الإصلاحات الهيكلية، خاصة موافقة البرلمان على قانونى التراخيص الصناعية والاستثمار.

ونوّه بأن القانونين يساعدان على فتح إمكانات النمو في مصر وجذب المستثمرين وزيادة الصادرات والإنتاج الصناعي، فضلًا عن خلق فرص عمل جيدة ومرتفعة الأجر لاستيعاب القوة العاملة المتنامية بسرعة.

وأكد جارفيس أن البنك سعيد بتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وخطوات تسهيل عمل المرأة خارج المنزل، لافتًا إلى توسيع برنامج التكافل والكرامة ليشمل 1.6 ملايين أسرة، أي ما يقرب من 8 ملايين نسمة، كما أن 92% من البرنامج يفيد النساء.

وأشار إلى أنه تم توسيع برنامج الوجبات المدرسية للأطفال ليشمل جميع المدارس الحكومية، وتنفق الحكومة على أكثر من برنامج لدعم دور حضانة و تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر لتوفير وسائل النقل الآمنة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تعد أساسية فى جهود الإصلاح الاقتصادي، وستحمي أكثر الناس ضعفًا.

وقال جارفيس إن النظام المصرفي المصري القوي لا يزال هو الأساس للاستقرار المالي في مصر، مشيدًا بنجاح الانتقال إلى سعر الصرف المرِن، منوهًا بأن البنك المركزي يستمر فى الحفاظ على مرونة القطاع المالي وتعزيزها، بالإضافة إلى تكملة الإطار القوي للتنظيم والإشراف المصرفي مع أدوات الاستعداد وإدارة الأزمات.

وأوضح أن الصندوق يدعم برنامج الحكومة لأنه يضع الأساس لنمو قوي ومستدام يحسِّن حياة جميع المصريين، معربًا عن شكر فريق الصندوق السلطات المصرية والفِرق الفنية في البنك المركزي ووزارة المالية على انفتاحها ومناقشاتها البنّاءة وحسن ضيافتها.