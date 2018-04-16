تفاصيل مخصصات شراء السلع والخدمات فى موزانة 2018 /2019

أحمد اللاهونى:خصصت الحكومة نحو 60 مليار جنيه و124 مليونا لشراء السلع والخدمات بمشروع موازنة العام الجديد 2018/2019، مقابل 52 مليارا و65 مليونا العام الماضى، بزيادة قدرها 8 مليارات و59 مليونا.ووفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة فقد استحوذت الأدوية على 7 مليارات جنيه و36 مليونا من تلك

أحمد اللاهونى:

خصصت الحكومة نحو 60 مليار جنيه و124 مليونا لشراء السلع والخدمات بمشروع موازنة العام الجديد 2018/2019، مقابل 52 مليارا و65 مليونا العام الماضى، بزيادة قدرها 8 مليارات و59 مليونا.

ووفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة فقد استحوذت الأدوية على 7 مليارات جنيه و36 مليونا من تلك المخصصات، ومواد خام أخرى 5 مليارات و870 مليونا، والأغذية 4 مليارات و597 مليونا، والصيانة نحو 7 مليارات 814 مليونا، و2 مليار و300 مليون للوقود وقوى محركة للتشغيل، و2 مليار و120 مليونا لقطع الغيار، و5 مليارات و106 مليارات للإنارة، و2 مليار و861 مليونا لنفقات الطباعة.



يشار إلى أن عمرو الجارحي، وزير المالية، ألقى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 والذي تضمن الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي، وأهم الافتراضات التي بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة لأهم البرامج الاجتماعية والسياسات التي تعكسها الموازنة، كما ألقى الضوء على السياسات التي نُفذت في السنوات السابقة.