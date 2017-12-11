تفاصيل محطة الضبعة النووية

❐ السيسى وبوتين يشهدان التوقيع النهائى غداً ❐ «روساتوم» تشغلها 10 سنوات وافتتاح أول مفاعل مصرى 2027 عمر سالم يشهد الرئيسان عبدالفتاح السيسى، والروسى فلاديمير بوتين، غداً، توقيع العقد النهائى لمشروع المحطة النووية المصرية بالضبعة، بين وزارة الكهرباء وشركة روساتوم…

❐ السيسى وبوتين يشهدان التوقيع النهائى غداً

❐ «روساتوم» تشغلها 10 سنوات وافتتاح أول مفاعل مصرى 2027



عمر سالم

يشهد الرئيسان عبدالفتاح السيسى، والروسى فلاديمير بوتين، غداً، توقيع العقد النهائى لمشروع المحطة النووية المصرية بالضبعة، بين وزارة الكهرباء وشركة روساتوم الروسية بعد تأجيل لأكثر من 60 عاماً.

وعلمت «المال» من مصادر مسئولة أن الشركة الروسية ستقوم بتشغيل المفاعل الأول لمدة 10 سنوات، وأنه من المقرر أن يتم استيراد مصر للوقود النووى من روسيا، ويستهلك المفاعل نحو 30 طن وقود نووى لمدة عام، ومن المتوقع تشغيل أول مفاعل نووى مصرى بحلول 2027.

وأشارت المصادر إلى أن مصر ستقوم بتوريد الوقود النووى المستنفذ إلى روسيا ليتم معالجته، على أن يتم استخراج البلاتونيوم واليورانيوم، وتأخذها الشركة الروسية، ثم يتم إرسال النفايات إلى مصر لدفنها.

وأوضحت أن النفايات سيتم دفنها عبر «بلوكات خرسانية فوق سطح الأرض بمساحة متر فى متر، وبارتفاع متر ويمكن أن تستوعب حتى 30 طنا، كما أن عمل البلوكات فوق سطح الأرض حتى لا تؤثر على المياه الجوفية فى المنطقة ولا يحدث لها تسرب.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتراط فى التعاقد، على أن تكون نسبة المشاركة المحلية فى إنشاء المفاعل الأول، لا تقل عن 20 %، لافتا إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 85 % مع إنشاء المفاعل الرابع؛ مؤكدة أن هذا سيتيح فرصا أكبر لشركات المقاولات المصرية.

وتنشر «المال» مواصفات المشروع النووى الذى ستنفذه «روساتوم» فى الضبعة، وهو من الجيل الثالث +3، والذى يحتوى على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغّل «العنصر البشرى»، ويصل عُمره لـ60 عامًا، كما يمكن تحديثه؛ لإطالة عُمره الزمنى.

وتصميم المفاعل يحقق درجة كبيرة من الأمان ومقاومة الأزمات المحيطة مثل الحوادث الضخمة كسقوط الطائرة فلا يتأثر بسقوطها، ويمتلك قدرة على عدم التأثير على البيئة المحيطة به، ويقوم بحرق كمية كبيرة من الوقود، وإخراج كمية قليلة من النفايات المُشعّة.

وتتكون المحطة النووية بالضبعة من 4 وحدات «مفاعلات» بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل، وستكون السَّعة الإجمالية للمفاعل 4800، وهو ينتمى إلى نوعية المفاعلات «VVER 1200»، ومواصفات المفاعل المصرى تتفق تمامًا مع مفاعلات روسيا المتطورة «مشروع المفاعل النووى 91 و92» ويتم استخدام الجيل الثالث فى المفاعلات النووية الجديدة.



وتم تصميم المفاعل بأنظمة أمان وسلامة تضمن عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الحواجز المتعددة، كما يوجد بها نظم السلامة السلبية والإيجابية، وامتلاك هيكل بسيط وسهل للإدارة وإزالة أخطاء الموظفين، وزيادة كفاءة استخدام الوقود، وإخراج أقل كمية من النفايات، وتحتوى هذه المفاعلات على نظام التحكم الآلى الحديث.

ﻳُﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺳﻴﻘﺎﻡ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻀﺒﻌﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ 4800 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺼﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎراته ﻟﻨﺤﻮ 25 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، وستقوم روسيا بتمويله على أن تقوم مصر بتسديد تكلفة المشروع من الطاقة المنتجة بعد تشغيله.