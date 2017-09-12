تفاصيل مبادرة فكرتك شركتك لمشاركة الشباب في المشروعات

سحر نصر: المبادرة أول مرحلة في برنامج مصر لريادة الأعمالشهاب مرزبان: برنامج "فكرتك شركتك" سيختار الموهوبين في مجال ريادة الأعمال راندا أبو الحسن: البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة هدفه دعم أفكار مصرأحمد عاشور:أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم لثلاثاء 12

سحر نصر: المبادرة أول مرحلة في برنامج مصر لريادة الأعمال





شهاب مرزبان: برنامج “فكرتك شركتك” سيختار الموهوبين في مجال ريادة الأعمال





راندا أبو الحسن: البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة هدفه دعم أفكار مصر

أحمد عاشور:

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم لثلاثاء 12 سبتمبر 2017م، فى مؤتمر صحفى عن مبادرة “فكرتك شركتك”، وهي مبادرة مبتكرة لتشجيع المشروعات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، حيث يعتبر برنامج “فكرتك شركتك” أول إطلاقة لبرنامج مصر لريادة الأعمال بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة، وهو برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.

وقالت الوزيرة إن هذا البرنامج بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017، ويتكون برنامج مصر لريادة الأعمال من أربعة عناصر أساسية، ألا وهم: التمويل، ومسرعات الأعمال، ومراكز خدمة الأعمال، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية. توفر هذه الركائز الأربعة الأساس اللازم للمصريين لبدء مشروعاتهم مما يوفر فرص عمل جديدة ويساهم في النمو الاقتصادي.

وأضافت أن برنامج فكرتك شركتك بفضل دعم الوزارة لشركة مصر لريادة الأعمال، وهي شركة استثمارية برأس مال 451 مليون جنية مصري، وبتمويل مشترك من الوزارة والصندوق السعودي للتنمية، وشركة إن آى كابيتال، حيث تأسست شركة مصر لريادة الأعمال بعد شهر واحد من تولييها لمنصبها كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، فى إطار تمويل أسهم رأس مال الشركات الناشئة وأهمية الشمولية المالية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية كخطوة أولية نحو بناء أساس اقتصادي قوي لأي دولة.

وأوضحت أن البرنامج سيطبق في محافظات أخرى قريبًا ومناطق استثمارية مختلفة في كافة أنحاء مصر، ويعتبر هذا النشاط الثاني الذي تموله شركة مصر لريادة الأعمال هذا العام، بينما كان النشاط الأول هو الاستثمار في برنامج Flat6Labs في يوليو 2017.

وتابعت “يعتبر دعم نمو بل وتنافسية الشركات الناشئة عالميا محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي ولخلق فرص العمل. لقد أدركنا الفجوة في التمويل الأولي في مصر، ومن ثم، أسسنا برنامج فكرتك شركتك لفتح الباب لتقديم الدعم المادي والتجاري والتقني والقانوني للمشروعات الجديدة حتى تنمو وتزدهر”، مؤكدا أن قانون الاستثمار ينص على ريادة الأعمال، مشيرة إلى حرص والتزام من الوزارة على دعم المستثمر الصغير.

وأكدت سحر نصر أن برنامج فكرتك شركتك سيجتمع أفكارًا مبتكرة وجديدة؛ حيث سيساعد البرنامج رواد الأعمال ويدعمهم ويعزز مشروعاتهم الناشئة لكي تنمو و تنافس بشكل فعال”، موضحة أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على دعم افكار الشباب.

وأضافت :”اليوم مجرد أول مرحلة في برنامج مصر لريادة الأعمال يتبعها في الأسابيع المقبلة، أدوات مالية مبتكرة سنقدمها للسوق المصري لتعزيز الشمول المالي لمساعدة رواد الأعمال، مما يشمل الإيجار التمويلي و منتجات أخري تستهدف الشركات الناشئة و المشروعات الصغيرة و خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات و خدمات أخري تستهدف الشباب مثل الشركات الخادمة للقطاع الغذائي”.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من تطوير مركز خدمة المستثمرين قريباب، من أجل أن تكون كافة الاجراءات سريعا للمستثمرين، مشيرة إلى أنه سيتم البدء باتوبيس “فكرتك شركتك” وسيطوف المحافظات لمقابلة رواد الاعمال المشتركين، ودعت كافة الشركاء فى التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص إلى دعم هذه المبادرة، مؤكدا على تحيز الوزارة لدعم الشباب خلال الفترة المقبلة.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اى اصلاح تشريعى يحتاج للجلوس مع المستثمرين وجمعيات رجال اعمال، موضحا أن هذا نتج عنه نحو 9 اصلاحات تشريعية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن من اهم مبادئ قانون الاستثمار دعم الدولة لريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر عبد الوهاب أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستتضمن نص على دعم ريادة الأعمال، ودعم قطاعى التعليم والرياضة، مشيرا إلى أن قانون الشركات تضمن باب خاص لشركة الشخص الواحد، والتى تساعد الشباب على البدء فى الاستثمار، موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار ستخصص شباب فى مركز خدمة المستثمرين لهذه المبادرة.

وقال الدكتور شهاب مرزبان، المستشار الأول للوزيرة و رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال:” يمكن لأي شخص المشاركة في برنامج فكرتك شركتك. كل ما يحتاجه الشخص هو فكرة مشروع قابلة للتطبيق، فكرة مبتكرة لمنتج أو خدمة تتمتع بإمكانات نمو عالية وفريق مؤسس يمتلك المهارات اللازمة و المكملة لتحويل فكرتهم إلى مشروع مربح”.

وأوضح أن البرنامج هو منصة كاملة لمساندة الشباب فى مراحل مختلفة، وبالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، مشيرا إلى أن الشركة ستساهم مع الشركات الناشئة وستقوم بعمل برنامج تدريبى لمدة 4 شهور لهذه الشركات.

وأضاف أن مبادرة فكرتك شركتك تستهدف رواد الأعمال في مختلف أنحاء مصر، ويمكن للفرق التقديم من خلال ملء استمارة تقديم إلكترونية على الرابط التالي www.sherketak.com، وستطوف حافلة فكرتك شركتك بمحافظات مصر لمقابلة رواد الأعمال المشتركين و منحهم فرصة كاملة للتقديم و لعرض فكرتهم، وسيتم اختيار أفضل المرشحين للمشاركة في برنامج مسرع الأعمال الناشئة “شركتك” وسيحصل المرشحون على تمويل أولي يصل الي 500,000 جنية مصري في مقابل حصة بسيطة من 4 إلى 8 % في الشركة، وسيوفر البرنامج كافة العناصر اللازمة التي يحتاجها أي مشروع ناشئ لينمو ويزدهر ويشمل ذلك الخدمات القانونية، والدعم التجاري، والتدريب والإشراف، وفرصة الوصول لمستثمرين، والمكان، وغير ذلك من ترتيبات.

وأوضح أن برنامج شركتك مسرع للأعمال يعتبر غير مرتبط بقطاع محدد، و مطور بالتعاون مع القطاع الخاص ، ولكنه يُطبق بالتوازي مع برنامجين آخرين هما، برنامج FinTech بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرمس القابضة، والذي يركز على خدمات التكنولوجيا المالية وحلولها، وبرنامج التأثير الاجتماعي بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يركز على الشركات ذات الرسائل التي تدعم أهداف التنمية الاجتماعية والتي يمكن تطبيقها تجاريًا.

وتقدمت الدكتورة راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائى للامم المتحدة فى مصر، بالشكر والتقدير للوزيرة، على هذه المبادرة، مشيرة إلى أن برنامج الامم المتحدة الانمائى هدفه دعم افكار مصر من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على الأجيال المقبلة.

وأضافت أن من ضمن الانشطة المطروحة اليوم هى حضانات مشروعات الشباب والتى لها منظور اجتماعى بناء، مشيرة إلى أن المستثمر له دور كبير مهم، موضحة أن مبادرة فكرتك شركتك ليس فقط تدعم الشباب فى تحويل افكارهم إلى مشروعات ربحية، ولكن تركز على الأثر الاجتماعى لهذه المشروعات.

وقال كريم عوض، أن المجموعة المالية “هيرميس” ستشارك فى مسرعات الاعمال، من أجل دعم افكار الشباب التى تساهم فى زيادة نمو الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن المجموعة تدرك أن الاقتصاد المصرى سيزداد نموه خلال الفترة المقبلة.