تفاصيل ماراثون زايد الخيري لدعم مستشفى الأورمان

ولاء البريشاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم، فى المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل انطلاق النسخة الرابعة من ماراثون زايد الخيري، والمقرر عقده فى السادس من يناير المقبل بمدينة الأقصر، لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل إنشاء مستشفى شفاء الأورمان، بالتعاو

ولاء البري

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم، فى المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل انطلاق النسخة الرابعة من ماراثون زايد الخيري، والمقرر عقده فى السادس من يناير المقبل بمدينة الأقصر، لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل إنشاء مستشفى شفاء الأورمان، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات بالقاهرة ووزارت الشباب والرياضة والتضامن والهجرة.

وشهد المؤتمر حضور المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، وحضور ممثلين عن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالدعبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، ولفيف من الرياضيين على رأسهم أحمد شوبير، وعدد من الفنانين، والإعلاميين، وكبار الشخصيات العامة.

استهلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج كلمتها بالإعراب عن سعادتها لمشاركة وزارة الهجرة في دعم مستشفى شفاء الأورمان، وأكدت أن تواجدها اليوم للتأكيد على إيمانها الشديد بالجهود المبذولة لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل إنشاء المستشفى، وقدمت الشكر لدولة الإمارات العربية على دعم المشروع.

وأوضحت مكرم أن وزارة الهجرة سبق ونظمت بالتعاون مع أحمد حسن كابتن منتخب مصر ماراثون لصالح مستشفى شفاء الأورمان مع أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين فى الخارج، وأنه بعد الماراثون تم إطلاق مبادرة لتدعيم المستشفى، كما شاركت في إطلاق ماراثون من أجل مبادرة “اطمن على نفسك” لمرضى فيرس سي بمحافظة المنيا.

وأشادت مكرم فى ختام حديثها بالأهداف النبيلة وراء دعم مستشفى الشفاء التى تخدم 6 محافظات فى جنوب الصعيد، وبضرورة التعاون بين مختلف الوزارات والشخصيات العامة والمجتمع المدني وتضافر الجهود لدعم علاج المواطنين خاصة في محافظات الصعيد.