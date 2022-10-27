تفاصيل مؤتمر «MSD» لعرض آليات الكشف المبكر وأحدث العلاجات لسرطان الثدي 

عقدت شركة MSD مؤتمرًا صحفيًا بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي إذ تتزايد حملات التوعية بأعراض ومضاعفات المرض، وطرق الكشف المبكر وأحدث العلاجات التي تم ابتكارها للسيطرة عليه، والتركيز على أهمية تبني نمط حياة صحية، والبعد عن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة احتمالات الإصابة به، مثل زيادة الوزن، والتعرض لدخان التبغ، واستخدام الهرمونات لفترات مطولة.

«عبد العظيم»: الدولة تهتم بتوفير الرعاية والعلاج للوقاية من السرطان

وأكد الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج أمراض الأورام بكلية الطب بجامعة القاهرة، ورئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن الدولة تهتم بتوفير الرعاية والعلاج للوقاية من السرطان، خاصة الأنواع التي تصيب السيدات، وفي مقدمتها سرطان الثدي لافتًا إلى تحسن نسب شفاء السيدات المصابات بسرطان الثدي في مصر بصورة كبيرة، بفضل جهود المبادرة الرئاسية خلال العامين الماضيين، وفي مقدمتها المبادرات الخاصة بصحة ورعاية المرأة التي تم إطلاقها فى يوليو عام 2019، بهدف تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات وتقديم العلاج بالمجان لهم.

و أضاف أن الدولة قد نجحت بالفعل في خفض معدلات االإصابة بالمراحل المتأخرة لسرطان الثدي في مصر خلال العامين الماضيين ، بفضل جهود المبادرة الرئاسية و أكد أن الدولة في تعاون مستمر مع جميع الشركات العالمية و المحلية لتوفير الأدوية الحديثة التي تؤدي الى زيادة نسب الشفاء من المرض.

شركة MSD : نحرص على التعاون مع مختلف القطاعات الطبية والبحثية

وقال الدكتور حازم عبد السميع، مدير عام شركة MSD مصر، إن الشركة تهتم بمجال البحث والابتكار للوصول إلى علاجات للأمراض السرطانية، وأبرزها عقار “بيمبروليزوماب”، الذي یساھم مع العلاج الكیمیائي كعلاج مساعد جدید في علاج سرطان الثدي الثلاثي السلبي .

أضاف “عبد السميع ” أن شركة MSD تحرص على التعاون مع مختلف القطاعات الطبية والبحثية، لتطوير أساليب علاج السرطان ودعم جهود البحث العلمي، وإيجاد فرص جديدة ومبتكرة، ينتج عنها علاجات جديدة للسرطان يمكن أن توقف تقدم المرض، وتتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوفير العقار وإتاحته ليكون في متناول المرضى.

وأكدت الدكتورة ابتسام سعد الدين أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، أن الاهتمام بصحة المرأة يعود بالنفع على المجتمع كله، مشددة على جميع السيدات بضرورة الاعتناء بصحتهن الجسدية والنفسية، وأهمية وضع جدول للكشف الدوري للاطمئنان على صحتهن أولاً بأول، كما وجهت بعض النصائح عن كيفية الحفاظ على برامجهن الغذائية وروتين الفحص المبكر، واكتشاف أي أمراض بشكل سريع، للوصول إلى أفضل نتائج للعلاج.

كما تطرق الدكتور علاء قنديل أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وعضو اللجنة الرئاسية العليا لصحة المرأة، إلى ضرورة الكشف المبكر عن أورام الثدي، والتوقيت الأمثل لإجراء الكشف، كما تحدث عن رحلة العلاج بمختلف مراحلها، وأهمية دور الفريق متعدد التخصصات خلال هذه الرحلة، موجهاً رسالة إلى جميع محاربات سرطان الثدي بالتحلي بالأمل، وتحدث عن أهمية الصحة النفسية خلال كافة مراحل العلاج، كما دعا السيدات للحرص على الكشف المبكر لما له من دور كبير في سرعة التشخيص، ومن ثم بدأ العلاج سريعًا في حال اكتشاف أي أعراض.

محسن مختار: العلاج الصحيح والفعال يحقق احتمالات بقاء على قيد الحياة بنسبة 90٪ أو أعلى

وأوضح الدكتور محسن مختار أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، أن علاج سرطان الثدي يمكن أن يكون فعالاً إذا تم الكشف المبكر عن المرض، لافتًا إلى أن العلاج يمكن أن يتضمن الجراحة والعلاج الإشعاعي من أجل السيطرة على المرض في الثدي والغدد الليمفاوية والمناطق المحيطة بها، فضلاً عن الأدوية الهرمونية التي تعد أحدث اتجاه في علاجات السرطان، مؤكدًا أن العلاج الصحيح والفعال يحقق احتمالات بقاء على قيد الحياة بنسبة 90٪ أو أعلى.

2.2 مليون مريض عام 2020

تشير الدراسات إلى إصابة السيدات بأنواع مختلفة من السرطانات حول العالم، ويعد سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً، إذ بلغت عدد الإصابات به أكثر من 2.2 مليون حالة في عام 2020، ويعد السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان في أوساط النساء، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، لذلك تولي الدولة المصرية أهمية خاصة لملف صحة المرأة، من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية التي تسعى للكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها، كما تبذل شركات الأدوية العالمية قصارى جهدها في البحث والابتكار لإيجاد عقاقير طبية يمكن استخدامها على نطاق واسع بغرض علاج المرض بفعالية كبيرة.