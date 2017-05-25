علي راشد
تفاصيل ليالي صندوق التنمية في رمضان
علي راشد أعلن صندوق التنمية الثقافية عن فعالياته الثقافية والفنية بمراكز الإبداع خلال شهر رمضان، في إطار العنوان الذي اختارته وزارة الثقافة لليالي الرمضانية هذا العام، وهو "الإبداع في مواجهة الإرهاب"، وتبدأ جميع الأنشطة في التاسعة والنصف مساء. وتنشر "بوابة المال" تفاصيل البرنامج الثقافي لمراكز ا
أعلن صندوق التنمية الثقافية عن فعالياته الثقافية والفنية بمراكز الإبداع خلال شهر رمضان، في إطار العنوان الذي اختارته وزارة الثقافة لليالي الرمضانية هذا العام، وهو “الإبداع في مواجهة الإرهاب”، وتبدأ جميع الأنشطة في التاسعة والنصف مساء.
وتنشر “بوابة المال” تفاصيل البرنامج الثقافي لمراكز الإبداع، وهي كالتالي:
1- قصر الأمير طاز:
– من الجمعة 16/6- 21 رمضان حتى الأحد 18/6- 23 رمضان: عرض مسرحية “عن العشاق” إخراج هانى عفيفى.
– طوال أيام العروض بقصر الأمير طاز يقام معـرض «بلـدنـا الحلوة» للفـنـون التراثـية.
من مـخــتلف مـحـافـظات مـصر «شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد وأسوان والنوبة والبحيرة وحلايب وشلاتين وكفر الشيخ وسوهاج وقنا والأقصر والفيوم والقاهرة والمحلة والجيزة»، بالإضافة إلى معــرض لمـنتجات مركز الفسطاط للحرف التقـليدية ومـعرض خط عربي.
الفعاليات اليومية:
– الخميس 1/6- 6 رمضان: فرقة المولوية للفنان عامر التونى
– الجمعة 2/6- 7 رمضان: إنشاد دينى الشيخ محمود التهامى وفرقته
– السبت 3/6- 8 رمضان: أوركسترا بيت العود العربى إشراف الفنان نصير شمة
– الأحد 4/6- 9 رمضان: فرقة أنغام الشباب «شباب لايف»
– الاثنين 5/6-10 رمضان: الفنان خالد منيب
– الثلاثاء 6/6- 11 رمضان: عازفة الهارب الفنانة منال محيي الدين
– الأربعاء 7/6- 12 رمضان: الفنانة فيروز كراوية
– الخميس 8/6- 13 رمضان: أمسية شعرية لعدد من الشعراء يعقبها حفل لفرقة عشاق النغم بقيادة الفنان د.محمد عبد الستار
– الجمعة 9/6- 14 رمضان: سفراء الموسيقى العربية « مجموعة من فنانى الأوبرا»
– السبت 10/6- 15 رمضان: فرقة مدرسة الإنشاد الدينى
– الأحد 11/6 – 16رمضان: فرقة المصريين مع الفنان هانى شنودة
– الاثنين 12/6- 17 رمضان: سهرة مع الإنشاد الدينى (فرقة حلقة ذكر)
– الثلاثاء 13/6- 18 رمضان: صالون مصر المبدعة
– (الشاعر محمد بهجت) وفريق غنا مصرى
– الأربعاء 14/6- 19 رمضان: حفل الصوت الذهبى
– الخميس 15/6- 20 رمضان: أمسية شعرية لعدد من الشعراء يعقبها حفل الفنانة رحاب مطاوع
2- وكالة الغورى
– أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع يقام فعاليات فنية لفرقة التنورة التراثية فى الفترة من 5 رمضان حتى 24 رمضان.
3- بيت السحيمى
– الأحد من كل أسبوع : فرقة النيل للآلات الشعبية
– الجمعة من كل أسبوع : عرض الأراجوز وخيال الظل
– من الاثنين 5/6- 10 رمضان إلى الخميس 8/6- 13 رمضان
– من الاثنين 12/6- 17رمضان إلى الخميس 15/6- 20رمضان
– الاثنين 19/6- 24رمضان ، الثلاثاء 20/6- 25رمضان
– العرض المسرحى حكاية من مصر «مسرح فى كل مكان» إخراج محمد مرسى
4- مركز طلعت حرب الثقافى
– السبت 3/6- 8 رمضان: صالون بهجة الروح “رمضان جانا” مع الشاعر محمد بهجت وكورال أطفال المركز بقيادة دعاء عطية
– من الثلاثاء 6/6- 11 رمضان حتى السبت 10/6- 15 رمضان:
– عرض مسرح عرائس (أوبريت الليلة الكبيرة) بالتعاون مع البيت الفنى بالمسرح
– الجمعة 16/6- 21 رمضان: عرض فرقة الصامتين
5- بيت المعمار المصرى
– السبت 10/6- 15 رمضان: ورشة القراءة للأطفال بعنوان «اقرأ فى الشارع »
– مع مجموعة Master Crafter
– الأحد 11/6-16 رمضان :ورشة رسم مع د.محمد غالب «أسرة الفرسان – كلية الفنون الجميلة».