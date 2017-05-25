تفاصيل ليالي صندوق التنمية في رمضان

علي راشد أعلن صندوق التنمية الثقافية عن فعالياته الثقافية والفنية بمراكز الإبداع خلال شهر رمضان، في إطار العنوان الذي اختارته وزارة الثقافة لليالي الرمضانية هذا العام، وهو "الإبداع في مواجهة الإرهاب"، وتبدأ جميع الأنشطة في التاسعة والنصف مساء. وتنشر "بوابة المال" تفاصيل البرنامج الثقافي لمراكز ا

علي راشد

أعلن صندوق التنمية الثقافية عن فعالياته الثقافية والفنية بمراكز الإبداع خلال شهر رمضان، في إطار العنوان الذي اختارته وزارة الثقافة لليالي الرمضانية هذا العام، وهو “الإبداع في مواجهة الإرهاب”، وتبدأ جميع الأنشطة في التاسعة والنصف مساء.





وتنشر “بوابة المال” تفاصيل البرنامج الثقافي لمراكز الإبداع، وهي كالتالي: 1- قصر الأمير طاز: – من الجمعة 16/6- 21 رمضان حتى الأحد 18/6- 23 رمضان: عرض مسرحية “عن العشاق” إخراج هانى عفيفى. – طوال أيام العروض بقصر الأمير طاز يقام معـرض «بلـدنـا الحلوة» للفـنـون التراثـية. من مـخــتلف مـحـافـظات مـصر «شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد وأسوان والنوبة والبحيرة وحلايب وشلاتين وكفر الشيخ وسوهاج وقنا والأقصر والفيوم والقاهرة والمحلة والجيزة»، بالإضافة إلى معــرض لمـنتجات مركز الفسطاط للحرف التقـليدية ومـعرض خط عربي.