تفاصيل لقاء وزير النقل مع سفير أمريكا بالقاهرة

استقبل كامل الوزير، وزير النقل، جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، وشركة بيكتل الأمريكية، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال مترو الأنفاق (المعادي الجديدة – الخصوص».

في بداية اللقاء أكد الوزير على عمق على العلاقات المصرية الأمريكية، والتعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل خاصة في مجال جرارات السكة الحديد، وتعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتوريد عدد (110) جرارات جديدة وإعادة تأهيل عدد (81) جرارًا سبق أن وردتها الشركة لهيئة السكة الحديد عامي (2008 – 2009) .

وتم توريد 100 جرار حتى تاريخه ومن المخطط وصول آخر 10 جرارات من هذا التعاقد قبل نهاية هذا الشهر كما تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتمويل وتوريد عدد (50) جرارًا جديدًا وإعادة تأهيل عدد (50) جرارًا هينشل، وعقد عمرة عدد (41) جرارًا، سبق أن وردتها الشركة للهيئة عامي (2008 – 2009) وعقد صيانة لمدة 15سنة لعدد (141) قاطرة.



كما أعرب السفير الأمريكي عن رغبة شركة بيكتل الأمريكية للتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والمجتمعية للخط السادس لمترو الأنفاق (المعادي الجديدة – الخصوص) بطول حوالي 30 كم، بالتعاون مع مجموعة شركات محلية وعالمية