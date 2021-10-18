استثمار

تفاصيل لقاء وزير النقل بنظيره البريطاني

كما تم التباحث حول سبل دفع التعاون المشترك في قطاعات النقل المختلفة
مدحت إسماعيل 5:09 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 5:09 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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استقبل الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل ،”جيمس كليفرلي” وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر وزارة النقل، وذلك للتباحُث حول سبل دفع التعاون المشترك في قطاعات النقل المختلفة وحضر اللقاء سفير بريطانيا بالقاهرة، جاريس بايلي وقيادات وزارة النقل المصرية.

في بداية اللقاء أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بعمق العلاقات الثنائية بين الجانبين وبالتعاون المشترك في شتى المجالات ومنها قطاع النقل ، معرباً عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من الخبرات البريطانية في مشروعات البنية التحتية المستدامة بكافة صورها، وقطاع النقل لما له من تأثير مباشر على تحديث البنية التحتية لمصر، و دعم التنمية في العديد من المناطق داخل مصر مؤكدا على سعادته باستقبال وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر وزارة النقل المصرية.

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وأعرب وزير النقل عن تقديره للتعاون الثنائي القائم في مشروع تنفيذ خطى مونوريل العاصمة الادارية الجديدة (شرق النيل) والسادس من أكتوبر ( غرب النيل ) والذى يتم تنفيذه مع تحالف شركات ( الستوم – اوراسكوم – المقاولون العرب ) بما يمثله من قيمة إضافية ملموسة للمواطن المصري.

كما تم التباحث حول رغبة شركة بكتيل القيام بالخدمات الاستشارية المطلوبة لأعمال الادارة والاشراف على تنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الانفاق.

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وكذلك تم مناقشة عرض شركة BRITISh STEEL والمتضمن رغبة الشركة لتوريد وتمويل 100الف طن قضبان لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

وأكد وزير النقل أن مصر تنفذ عدد كبير من مشروعات الجرالكهربائي والمترو والسكك الحديدية والتي تحتاج الى التعاون في هذا المجال وأن على شركة BRITISh STEEL تكثيف التفاوض مع هيئة سكك حديد مصر لبحث امكانية التعاون في هذا المجال وفقا للشروط والمحددات التي تم وضعها من قبل الهيئة

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ومن جانبه أعرب وزير الدولة البريطاني عن تقديره لمختلف أطر التعاون مع مصر، مشيرا الى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة والشركات البريطانية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، مؤكداً على تطلعه لزيادة حجم التعاون مع الجانب المصري مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين في مشروع المونوريل مشيرا الى تطلعه لاستقلال قطار المونوريل بمصر عند الانتهاء من تنفيذه .

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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