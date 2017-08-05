تفاصيل لقاء وزير النقل بالفريق مميش

المال- خاص: استقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمقر وزارة النقل، وذلك لبحث تفعيل التعاون بين وزارة النقل وكلا من الهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس وحضر اللقاء قيادات النقل البحري بوزارة النقل. ناقش الجانبان ا

المال- خاص:

استقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمقر وزارة النقل، وذلك لبحث تفعيل التعاون بين وزارة النقل وكلا من الهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس وحضر اللقاء قيادات النقل البحري بوزارة النقل.

ناقش الجانبان الإجراءات الخاصة بالمخطط العام للموانئ البحرية المصرية الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين كافة الموانئ المصرية والتنسيق بينها.

أكد هشام عرفات على حرص الوزارة على تطوير الموانئ البحرية لتكون قاطرة الاقتصاد المصري خاصة أن الهدف الأساسي حاليا هو تحقيق التكامل بين الموانئ البحرية المصرية من خلال تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء، مشيرا إلى أهمية إعداد المخطط الاستراتيجي للموانئ المصرية، على أساس التكامل بينهما وبين خطط التطوير بالمنطقة الاقتصادية، وتقديرات حركة التجارة العالمية ومتطلبات السوق المصرية والدور المحوري للموانئ المصرية في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، بين الموانئ المصرية.

كما ناقش الطرفان تحقيق التكامل والتعاون في تفعيل الفاتورة الموحدة وتفعيل تحقيق وسائل وسبل البحث والإنقاذ والسيطرة على حوادث التلوث البحري وتأمين المسارات البحرية، والتعاون في تطوير ميناء العريش وتبادل الدراسات في إنشاء موانئ جديدة غرب البلاد.

ثم تطرقت المناقشات إلى التقدم في مجال التعاون في مجال أعمال تكريك النقل النهري حيث اتفق الجانبان على ضرورة أن يستمر عمل المجرى الملاحي أثناء عملية التكريك للمجرى الملاحي النهري، وأشار وزير النقل إلى أن هناك اهتماما كبيرا بتطوير وتعظيم دور نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الأعباء على شبكة الطرق.